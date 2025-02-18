В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

Медвежонку уже три месяца, но пол малыша пока неизвестен. Он все время проводит в берлоге, активен, любознателен и игрив, уже начинает ходить за мамой, которая оберегает и защищает маленького хищника. Увидеть малыша посетители Пермского зоопарка смогут в марте, когда он наберется храбрости выйти с медведицей из берлоги. В это же время маленькому хищнику будет выбрано имя.