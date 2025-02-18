В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

Posted 18 февраля, 09:00
Published 18 февраля, 09:00
Modified 18 февраля, 09:02
Updated 18 февраля, 09:02
В Пермском зоопарке у пары белых медведей Милы и Сэрику, родился медвежонок. Для них это первое потомство, сообщают в зоопарке.
Медвежонку уже три месяца, но пол малыша пока неизвестен. Он все время проводит в берлоге, активен, любознателен и игрив, уже начинает ходить за мамой, которая оберегает и защищает маленького хищника. Увидеть малыша посетители Пермского зоопарка смогут в марте, когда он наберется храбрости выйти с медведицей из берлоги. В это же время маленькому хищнику будет выбрано имя.
Сотрудники зоопарка рассказали, что развитие медвежонка соответствует возрасту. Вес малыша составляет около 10 кг. Белые медведи растут довольно быстро благодаря питательному молоку матери. Пермский медвежонок уже начинает пробовать взрослую пищу — мясо, которое приносит Мила. Отец медвежонка пока будет находиться в соседнем вольере.
Покидать берлогу и выводить малышей на прогулку в искусственно созданной среде обитания медведицы начинают, когда медвежатам исполняется 3-4 месяца. В этот период проводится первичный ветеринарный осмотр и определение пола. С матерью дети остаются до 1,5-2 лет. За это время она обучает их всем медвежьим навыкам, необходимым для самостоятельной жизни.
Ранее мы писали, что белый медведь Терпей, который жил в Пермском зоопарке, потом в Казанском, осваивается в столице. Он уже вышел на свою первую рыбалку, причем весьма успешно.