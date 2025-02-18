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Posted 18 февраля, 14:05

Published 18 февраля, 14:05

Modified 18 февраля, 14:07

Updated 18 февраля, 14:07

В Прикамье с 24 февраля подорожает на 50 рублей посещение ООПТ

В Прикамье подорожает посещение особо охраняемых природных территорий

18 февраля 2025, 14:05
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края.

В Прикамье с 24 февраля подорожает на 50 рублей посещение ООПТ

Сюжет
Экология
Цена увеличится с 100 до 150 рублей.

В Пермском крае с 24 февраля стоимость посещения особо охраняемых территорий регионального значения увеличится от 100 до 150 рублей. Об этом сообщаюют на официальном сайте дирекции ООПТ Прикамья. Мера введена в связи с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России.

Обязательная плата и оформление разрешений затронет три участка природного парка «Пермский» (Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни «Полюд» и «Колчимский». В январе сообщалось, что в перечень добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера».

Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, сейчас необходимо заплатить 100 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре того же года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.

Новым документом предлагается расширить перечень льготных категорий, вход для которых останется бесплатным. В него войдут военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области и члены их семей.

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#Общество#Экология#Природа#Дикая природа
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