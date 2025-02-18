В прошлом году из обращения в Пермском крае изъято всего 35 фальшивых купюр

Наиболее популярным каналом поступления фальшивых денежных знаков в обращение остается сфера торговли. Получая сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверьте защитные признаки банкноты на просвет, на ощупь и при ее наклоне. Если купюра кажется вам сомнительной, не берите ее или передайте в ближайшее отделение банка на экспертизу, советуют в Банке России.