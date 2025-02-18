В прошлом году из обращения в Пермском крае изъято всего 35 фальшивых купюр

Posted 18 февраля, 12:37
Published 18 февраля, 12:37
Modified 18 февраля, 12:39
Updated 18 февраля, 12:39
В 2024 году в банковской системе Пермского края было выявлено и изъято из обращения 35 поддельных купюр, что на 35% меньше, чем в 2023 году. Это самый низкий показатель за последние пять лет, сообщают в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.
Общая сумма фальшивок превысила 108 тыс. рублей.
В прошлом году, как и годом ранее, в основном выявлялись подделки банкнот крупных номиналов. На первом месте по количеству находится банкнота номиналом 5 тыс. рублей (51% от общего числа), на втором — 1 тыс. рублей (34%). Также выявлены три фальшивые купюры номиналом 2 тыс. рублей.
Наиболее популярным каналом поступления фальшивых денежных знаков в обращение остается сфера торговли. Получая сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверьте защитные признаки банкноты на просвет, на ощупь и при ее наклоне. Если купюра кажется вам сомнительной, не берите ее или передайте в ближайшее отделение банка на экспертизу, советуют в Банке России.
Всего в 2024 году в банковской системе России было выявлено 8240 поддельных российских банкнот и монет.
В Прикамье в 2023 году почти в два раза сократилось количество выявленных поддельных банкнот относительно предыдущего, 2022 года. Было выявлено 54 фальшивки. Ранее, в 2022 году, из оборота было изъято 92 таких купюры