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Posted 18 февраля, 12:37

Published 18 февраля, 12:37

Modified 18 февраля, 12:39

Updated 18 февраля, 12:39

В 2024 году в Пермском крае изъяты из оборота 35 фальшивых купюр

В прошлом году из обращения в Пермском крае изъято всего 35 фальшивых купюр

18 февраля 2025, 12:37
Фото: 1MI.

В 2024 году в Пермском крае изъяты из оборота 35 фальшивых купюр

Сюжет
Банк россии
Это минимальный показатель за последние пять лет.

В 2024 году в банковской системе Пермского края было выявлено и изъято из обращения 35 поддельных купюр, что на 35% меньше, чем в 2023 году. Это самый низкий показатель за последние пять лет, сообщают в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Общая сумма фальшивок превысила 108 тыс. рублей.

В прошлом году, как и годом ранее, в основном выявлялись подделки банкнот крупных номиналов. На первом месте по количеству находится банкнота номиналом 5 тыс. рублей (51% от общего числа), на втором — 1 тыс. рублей (34%). Также выявлены три фальшивые купюры номиналом 2 тыс. рублей.

Наиболее популярным каналом поступления фальшивых денежных знаков в обращение остается сфера торговли. Получая сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверьте защитные признаки банкноты на просвет, на ощупь и при ее наклоне. Если купюра кажется вам сомнительной, не берите ее или передайте в ближайшее отделение банка на экспертизу, советуют в Банке России.

Всего в 2024 году в банковской системе России было выявлено 8240 поддельных российских банкнот и монет.

В Прикамье в 2023 году почти в два раза сократилось количество выявленных поддельных банкнот относительно предыдущего, 2022 года. Было выявлено 54 фальшивки. Ранее, в 2022 году, из оборота было изъято 92 таких купюры

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#Экономика#Банк россии#Банки россии
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