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Posted 18 февраля, 05:28

Published 18 февраля, 05:28

Modified 18 февраля, 05:30

Updated 18 февраля, 05:30

В «Уралкалии» рассказали об итогах конкурса рационализаторов

В «Уралкалии» рассказали об итогах конкурса рационализаторов

18 февраля 2025, 05:28
Фото: ПАО «Уралкалий».
Руководство ПАО «Уралкалия» объявило итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности. В прошедшем году на тему «Снижение потерь по производству готового продукта на всех стадиях процесса от рудника до погрузки» было представлено 146 проектов.

В номинации «Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении» победил коллектив БКПРУ-4. Определены также победители в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучший активный рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор».

Всего с 2018 по 2024 годы в «Уралкалии» внедрено 1 396 рационализаторских предложений, выплачено около 26,4 млн рублей в качестве авторского вознаграждения.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:

Рационализация на производстве является одной из составляющих развития «Уралкалия». Компания поддерживает изобретательскую деятельность сотрудников, которая направлена на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности производства и экономических показателей.
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