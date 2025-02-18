В «Уралкалии» рассказали об итогах конкурса рационализаторов

Руководство ПАО «Уралкалия» объявило итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности. В прошедшем году на тему «Снижение потерь по производству готового продукта на всех стадиях процесса от рудника до погрузки» было представлено 146 проектов.

В номинации «Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении» победил коллектив БКПРУ-4. Определены также победители в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучший активный рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор». Всего с 2018 по 2024 годы в «Уралкалии» внедрено 1 396 рационализаторских предложений, выплачено около 26,4 млн рублей в качестве авторского вознаграждения. Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»: Рационализация на производстве является одной из составляющих развития «Уралкалия». Компания поддерживает изобретательскую деятельность сотрудников, которая направлена на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности производства и экономических показателей.