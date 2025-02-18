За ночь житель Чусового убил мужчину и ограбил женщину

В ноябре 2024 года подсудимый на одной из улиц города напал на случайную прохожую и начал ее душить, а затем, похитив имущество потерпевшей, скрылся. В ту же ночь пьяный преступник, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, убил ранее ему не знакомого мужчины.