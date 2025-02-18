За ночь житель Чусового убил мужчину и ограбил женщину

Posted 18 февраля, 08:41
Published 18 февраля, 08:41
Modified 18 февраля, 08:44
Updated 18 февраля, 08:44
Чусовской городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в разбое и убийстве, сообщают в краевой прокуратуре.
В ноябре 2024 года подсудимый на одной из улиц города напал на случайную прохожую и начал ее душить, а затем, похитив имущество потерпевшей, скрылся. В ту же ночь пьяный преступник, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, убил ранее ему не знакомого мужчины.
Суд признал его виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального и морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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