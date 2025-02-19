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Posted 19 февраля, 13:25

Published 19 февраля, 13:25

Modified 20 февраля, 10:36

Updated 20 февраля, 10:36

В Перми откроется семиметровый памятник участникам СВО

23 февраля в Перми откроется памятник участникам СВО

19 февраля 2025, 13:25
Фото: Телеграм-канал Эдуарда Соснина.

В Перми откроется семиметровый памятник участникам СВО

Скульптуру установят в сквере у Дома чекистов.

Новый памятник участникам СВО появится на ул. Сибирская, 32. Торжественное открытие состоится 23 февраля в 11 часов. Высота памятника составит 7 метров, вес 26 тонн, материал — медь и патина.

Идея установки принадлежит региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Ранее проект памятника одобрили на общественных слушаниях. Оплатит мемориал бюджет Перми, сообщает пресс-служба фонда. Автором стал российский скульптор Алексей Залазаев.

Также 23 февраля монеты из пермских музеев передадут для памятника героям в Москве.

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#Общество#Пермь#Сво#День защитника отечества
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