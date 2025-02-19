23 февраля в Перми откроется памятник участникам СВО

Posted 19 февраля, 13:25
Published 19 февраля, 13:25
Modified 20 февраля, 10:36
Updated 20 февраля, 10:36
Новый памятник участникам СВО появится на ул. Сибирская, 32. Торжественное открытие состоится 23 февраля в 11 часов. Высота памятника составит 7 метров, вес 26 тонн, материал — медь и патина.
Идея установки принадлежит региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Ранее проект памятника одобрили на общественных слушаниях. Оплатит мемориал бюджет Перми, сообщает пресс-служба фонда. Автором стал российский скульптор Алексей Залазаев.
Также 23 февраля монеты из пермских музеев передадут для памятника героям в Москве.