23 февраля в Перми откроется памятник участникам СВО

Также 23 февраля монеты из пермских музеев передадут для памятника героям в Москве.

Идея установки принадлежит региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Ранее проект памятника одобрили на общественных слушаниях. Оплатит мемориал бюджет Перми, сообщает пресс-служба фонда. Автором стал российский скульптор Алексей Залазаев.

Новый памятник участникам СВО появится на ул. Сибирская, 32. Торжественное открытие состоится 23 февраля в 11 часов. Высота памятника составит 7 метров, вес 26 тонн, материал — медь и патина.

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