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Posted 19 февраля, 04:35

Published 19 февраля, 04:35

Modified 19 февраля, 04:37

Updated 19 февраля, 04:37

Актерская школа для детей при Театре-Театре откроется с опозданием

Актерская школа для детей при Театре-Театре откроется с опозданием

19 февраля 2025, 04:35
Фото: properm.ru.
Сюжет
Дети
Ранее открыть школу обещали в начале февраля, но сроки сдвинулись.

Школа актерского мастерства при детской сцене Театра-Театра откроется в марте, хотя ранее обещалось, что она стартует в начале февраля. Как сообщает ИА «Текст», сейчас решаются организационные вопросы, идет подбор материала и программ обучения.

Школу смогут посещать ребята с четырехлетнего возраста. Сначала будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а затем запущена образовательная программа на коммерческой основе. Преподавать детям будут артисты Театра-Театра. Занятия будут проходить два раза в неделю.

Напомним, в конце прошлого года в «Пирамиде» на ул. Крисанова, 12В открылась детская сцена Театра-Театра, она получила название Театр-Тятрик. Школа актерского мастерства будет расположена именно там.

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#Дети#Театр-театр
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