Актерская школа для детей при Театре-Театре откроется с опозданием

Posted 19 февраля, 04:35
Published 19 февраля, 04:35
Modified 19 февраля, 04:37
Updated 19 февраля, 04:37
Школа актерского мастерства при детской сцене Театра-Театра откроется в марте, хотя ранее обещалось, что она стартует в начале февраля. Как сообщает ИА «Текст», сейчас решаются организационные вопросы, идет подбор материала и программ обучения.
Школу смогут посещать ребята с четырехлетнего возраста. Сначала будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а затем запущена образовательная программа на коммерческой основе. Преподавать детям будут артисты Театра-Театра. Занятия будут проходить два раза в неделю.
Напомним, в конце прошлого года в «Пирамиде» на ул. Крисанова, 12В открылась детская сцена Театра-Театра, она получила название Театр-Тятрик. Школа актерского мастерства будет расположена именно там.