Актерская школа для детей при Театре-Театре откроется с опозданием

Школу смогут посещать ребята с четырехлетнего возраста. Сначала будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а затем запущена образовательная программа на коммерческой основе. Преподавать детям будут артисты Театра-Театра. Занятия будут проходить два раза в неделю.