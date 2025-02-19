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Posted 19 февраля, 05:51

Published 19 февраля, 05:51

Modified 19 февраля, 05:54

Updated 19 февраля, 05:54

День «Уралхима» прошел в Краевом индустриальном техникуме

День «Уралхима» прошел в Краевом индустриальном техникуме

19 февраля 2025, 05:51
Фото: Анастасия Оболдина.
Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ провел День „Уралхима“ в Краевом индустриальном техникуме им. В. П. Сухарева.

Будущие химики-технологи и электрики познакомились с предприятием, узнали о возможностях прохождения практики и оплачиваемой стажировки, а также приняли участие в тематическом квизе.

Молодые специалисты «ПМУ» рассказали студентам о плюсах работы в «Уралхиме», его миссии и ценностях, уровне заработной платы и совете молодежи. С особым вниманием учащиеся слушали рассказы электромонтера Дмитрия Зырянова и лаборанта химического анализа Татьяны Вострецовой об их производственных задачах и личном опыте работы в филиале «ПМУ». Победители квиза получили памятные призы. Кроме того, у студентов была возможность примерить спецодежду «Уралхима» и сфотографироваться.

Дмитрий Зырянов, электромонтер по монтажу и наладке филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Меня с детства интересовало электричество, поэтому я пошел по стопам дедушки и поступил в техникум на электрика. Сейчас мне 21 год, и я уже год работаю в «Уралхиме». На предприятии меня всему обучили и предоставили все для работы. Дело по душе, стабильность, современные инструменты, хорошая спецодежда и средства защиты, уровень оплаты труда и коллектив — вот то, почему я рад работать в «Уралхиме».
Фото: Анастасия Оболдина

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ много лет взаимодействует с профильными образовательными учреждениями города Перми в рамках комплексной профориентационной программы. Студенты проходят на предприятии производственную практику и оплачиваемую стажировку, узнают о Компании в рамках Дней „Уралхима“, участвуют в спортивных соревнованиях „ПМУ“.

Альбина Трофимова, директор ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева»:

«Уралхим» — один из крупнейших индустриальных партнеров техникума. У нас выстроено многоуровневое взаимодействие, в рамках которого студенты имеют возможность пообщаться с сотрудниками предприятия, побывать на производстве и уточнить свои карьерные ориентиры. Особенно хороший эффект достигается, когда студентам о своем опыте трудоустройства в «Уралхиме» зажигательно рассказывают наши же выпускники».
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