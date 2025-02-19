День «Уралхима» прошел в Краевом индустриальном техникуме

Молодые специалисты «ПМУ» рассказали студентам о плюсах работы в «Уралхиме», его миссии и ценностях, уровне заработной платы и совете молодежи. С особым вниманием учащиеся слушали рассказы электромонтера Дмитрия Зырянова и лаборанта химического анализа Татьяны Вострецовой об их производственных задачах и личном опыте работы в филиале «ПМУ». Победители квиза получили памятные призы. Кроме того, у студентов была возможность примерить спецодежду «Уралхима» и сфотографироваться.