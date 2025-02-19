Директор предприятия в Очёре задолжал шести работникам более 267 тысяч рублей

Posted 19 февраля, 12:27
Published 19 февраля, 12:27
Modified 19 февраля, 12:29
Updated 19 февраля, 12:29
В Очере следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту невыплаты генеральным директором организации заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.
Дело возбуждено в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью по факту невыплаты им заработной свыше трех месяцев, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы руководителем организации)
С января до июля 2024 года директор, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, не выплачивал её в полном объеме шести работникам предприятия. Задолженность по заработной плате в общей сумме составляет более 267 тыс. рублей.
Следствие продолжается.
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