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Posted 19 февраля, 12:27

Published 19 февраля, 12:27

Modified 19 февраля, 12:29

Updated 19 февраля, 12:29

В Очёре шесть сотрудников предприятия накопили долгов по зарплате в 267 тыс. руб

Директор предприятия в Очёре задолжал шести работникам более 267 тысяч рублей

19 февраля 2025, 12:27
Фото: 1MI.

В Очёре шесть сотрудников предприятия накопили долгов по зарплате в 267 тыс. руб

Сотрудники не получали зарплату свыше трёх месяцев.

В Очере следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту невыплаты генеральным директором организации заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Дело возбуждено в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью по факту невыплаты им заработной свыше трех месяцев, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы руководителем организации)

С января до июля 2024 года директор, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, не выплачивал её в полном объеме шести работникам предприятия. Задолженность по заработной плате в общей сумме составляет более 267 тыс. рублей.

Следствие продолжается.

В Пермском крае завершилась судебная тяжба между двумя монтажниками и электромонтажной организацией из Добрянки. Отец и сын, взявшиеся по устной договорённости за установку камер видеонаблюдения в школах Березников, не получили полный расчёт за работу.

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#Экономика#Зарплата#Очёр
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