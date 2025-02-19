Дмитрий Махонин представил крупнейшей фракции краевого ЗС поправки в бюджет

Пермский край использует все инструменты для пополнения регионального бюджета, включая исполнение планов по налогу на прибыль от среднего и малого бизнеса, подчеркнул в своем обращении к парламентариям губернатор. «Это показатель того, что предприятия края развиваются. Кроме того, привлекаем федеральную поддержку, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные средства, прежде всего, идут на исполнение наших социальных обязательств», — отметил Дмитрий Махонин.