Дмитрий Махонин представил крупнейшей фракции краевого ЗС поправки в бюджет

Posted 19 февраля, 13:17
Published 19 февраля, 13:17
Modified 19 февраля, 13:22
Updated 19 февраля, 13:22
Сегодня, 19 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с фракцией «Единая Россия» в краевом Заксобрании представил предложения по поправкам в бюджет региона на 2025–2027 годы. Дополнительные средства предлагается направить на реализацию социально значимых проектов, отмечает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Пермский край использует все инструменты для пополнения регионального бюджета, включая исполнение планов по налогу на прибыль от среднего и малого бизнеса, подчеркнул в своем обращении к парламентариям губернатор. «Это показатель того, что предприятия края развиваются. Кроме того, привлекаем федеральную поддержку, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные средства, прежде всего, идут на исполнение наших социальных обязательств», — отметил Дмитрий Махонин.
В Прикамье на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия льготным категориям граждан. Среди них жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО. Отдельным категориям учащихся будут проиндексированы меры поддержки по обеспечению питанием, школьной формой и оплатой проезда. Также с 1 апреля на 9,5% пройдет индексация фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений.
Будут выделены средства на единовременные выплаты врачам и фельдшерам по программе «Медицинские кадры Прикамья». Это позволит за три года привлечь в медицинские учреждения края еще 350 врачей. По словам губернатора, программа показала свою эффективность. За последние годы в медучреждения края трудоустроены 619 медицинских работников из 22 регионов страны.
Дополнительное финансирование предложено направить на вакцинацию взрослых от пневмококковой инфекции и менингита. Запланирована дополнительная вакцинация 15 тыс. детей от коклюша. Планируется расширить применение таргетных препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями. На 1 600 человек увеличится число пациентов, которые пройдут таргетную терапию.
Всего в сфере здравоохранения на трехлетку будет распределено дополнительно более 3,7 млрд рублей. При этом 2,7 млрд рублей планируется выделить в этом году.
Дополнительные средства будут выделены на комплексные ремонты девяти медицинских учреждений, в том числе в территориях региона, текущий ремонт 20 больниц и поликлиник. Также на 2025–2026 годы предусмотрены 573 млн рублей на закупку 82 единиц техники для автопарка скорой медицинской помощи и нового медоборудования.
На капитальный ремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Прикамья за три года будет направлено более 1,57 млрд рублей.
Дополнительное финансирование получат работы по расширению зрительного зала в «Театре-Театре» и ремонту внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета. На ремонты этих и других учреждений за три года будут направлены более 1 млрд рублей.
Часть распределяемых средств будет направлена на реализацию крупных спортивных проектов. В частности, планируется построить новый спортивный объект — «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми. На его проектирование и возведение на трехлетку будет направлено почти 1,9 млрд рублей.
Законопроект с бюджетными правками будет внесен в краевой парламент сегодня. Планируется, что документ рассмотрят в двух чтениях в марте.