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Posted 19 февраля, 13:17

Published 19 февраля, 13:17

Modified 19 февраля, 13:22

Updated 19 февраля, 13:22

Дмитрий Махонин представил крупнейшей фракции краевого ЗС поправки в бюджет

Дмитрий Махонин представил крупнейшей фракции краевого ЗС поправки в бюджет

19 февраля 2025, 13:17
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
Сюжет
Бюджет края
Дополнительные средства предлагается направить на реализацию социально значимых проектов.

Сегодня, 19 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с фракцией «Единая Россия» в краевом Заксобрании представил предложения по поправкам в бюджет региона на 2025–2027 годы. Дополнительные средства предлагается направить на реализацию социально значимых проектов, отмечает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Пермский край использует все инструменты для пополнения регионального бюджета, включая исполнение планов по налогу на прибыль от среднего и малого бизнеса, подчеркнул в своем обращении к парламентариям губернатор. «Это показатель того, что предприятия края развиваются. Кроме того, привлекаем федеральную поддержку, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные средства, прежде всего, идут на исполнение наших социальных обязательств», — отметил Дмитрий Махонин.

В Прикамье на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия льготным категориям граждан. Среди них жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО. Отдельным категориям учащихся будут проиндексированы меры поддержки по обеспечению питанием, школьной формой и оплатой проезда. Также с 1 апреля на 9,5% пройдет индексация фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений.

Будут выделены средства на единовременные выплаты врачам и фельдшерам по программе «Медицинские кадры Прикамья». Это позволит за три года привлечь в медицинские учреждения края еще 350 врачей. По словам губернатора, программа показала свою эффективность. За последние годы в медучреждения края трудоустроены 619 медицинских работников из 22 регионов страны.

Дополнительное финансирование предложено направить на вакцинацию взрослых от пневмококковой инфекции и менингита. Запланирована дополнительная вакцинация 15 тыс. детей от коклюша. Планируется расширить применение таргетных препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями. На 1 600 человек увеличится число пациентов, которые пройдут таргетную терапию.

Всего в сфере здравоохранения на трехлетку будет распределено дополнительно более 3,7 млрд рублей. При этом 2,7 млрд рублей планируется выделить в этом году.

Дополнительные средства будут выделены на комплексные ремонты девяти медицинских учреждений, в том числе в территориях региона, текущий ремонт 20 больниц и поликлиник. Также на 2025–2026 годы предусмотрены 573 млн рублей на закупку 82 единиц техники для автопарка скорой медицинской помощи и нового медоборудования.

На капитальный ремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Прикамья за три года будет направлено более 1,57 млрд рублей.

Дополнительное финансирование получат работы по расширению зрительного зала в «Театре-Театре» и ремонту внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета. На ремонты этих и других учреждений за три года будут направлены более 1 млрд рублей.

Часть распределяемых средств будет направлена на реализацию крупных спортивных проектов. В частности, планируется построить новый спортивный объект — «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми. На его проектирование и возведение на трехлетку будет направлено почти 1,9 млрд рублей.

Законопроект с бюджетными правками будет внесен в краевой парламент сегодня. Планируется, что документ рассмотрят в двух чтениях в марте.

#Политика#Бюджет#Бюджет края
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