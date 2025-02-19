Ефимов: В Москве пройдут торги за право на развитие двух участков в Южном Бутове

Posted 19 февраля, 18:10
Published 19 февраля, 18:10
Modified 19 февраля, 18:10
Updated 19 февраля, 18:10
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Прием заявок проводится до 24 марта, а аукцион пройдет 1 апреля, пишет mos.ru.
«Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, частично расположенной в бывшей промзоне „Южное Бутово“. Победитель торгов сможет создать на участках общей площадью свыше 30 гектаров новый городской квартал с жильем и объектами инфраструктуры», — рассказал Владимир Ефимов. Он также заявил, что вложения в проект могут превысить 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит как минимум 1,7 миллиарда рублей. По данным Ефимова, в результате реорганизации участков в Южном Бутове появится более четырех тысяч рабочих мест.
Выбранные участки находятся рядом со станцией «Бутово» МЦД-2. Один из них прилегает к улице 2-й Мелитопольской, а другой располагается ближе к Варшавскому шоссе.
Стартовая цена лота составляет 109,6 миллиона рублей. К участию в торгах приглашают всех заинтересованных лиц. Главным условием для участия называют наличие опыта строительства капитальных объектов общей площадью не менее 31,96 тысячи квадратных метров за последние пять лет. Участникам предстоит внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.
«На участках предусмотрено строительство квартала, в котором появится около 180 тысяч квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города. Его инфраструктуру дополнят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью свыше 140 тысяч квадратных метров», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что среди этих объектов столица получит образовательный комплекс, состоящий из школы для 900 учеников и детского сада на 200 воспитанников, многофункционального общественного комплекса с гостиницей и физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. К тому же на территории будут возведены объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. На территории пройдут работы по благоустройству и озеленению.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году число проектов комплексного развития территорий (КРТ) выросло в 1,6 раза. В настоящее время в столице на разных этапах реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эту работу проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.