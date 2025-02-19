Ефимов: В Москве пройдут торги за право на развитие двух участков в Южном Бутове

«На участках предусмотрено строительство квартала, в котором появится около 180 тысяч квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города. Его инфраструктуру дополнят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью свыше 140 тысяч квадратных метров», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что среди этих объектов столица получит образовательный комплекс, состоящий из школы для 900 учеников и детского сада на 200 воспитанников, многофункционального общественного комплекса с гостиницей и физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. К тому же на территории будут возведены объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. На территории пройдут работы по благоустройству и озеленению.