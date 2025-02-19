Февральское витаминное. Как пермякам не упасть без сил в конце зимы

Posted 19 февраля, 02:00
Published 19 февраля, 02:00
Modified 19 февраля, 02:15
Updated 19 февраля, 02:15
Февраль очень непростой месяц для нашего организма. После утомительной долгой зимы мы особенно остро испытываем нехватку витаминов. Поэтому чувствуем слабость, работоспособность может падать, хочется просто лежать и ничего не делать.
Роспотребнадзор напоминает, какие витамины надо добавить в февральский рацион, и какие именно продукты их содержат. Конечно, не все могут позволить себе экзотические фрукты и средиземноморскую диету, однако и в средней полосе можно питаться полезно и по карману. Эксперты рассказали корреспонденту Properm.ru, как принимать витамины правильно.
Врачи выделяют так называемую группу риска по нехватке витаминов. Это те, у кого витаминный дефицит наблюдается особенно остро. Специалист клиники «Мультилаб» Лариса Ростова относит к такой категории, прежде всего, россиян преклонного возраста. Эксперт советует им обратить внимание на состояние кишечника, потому что именно здесь сосредоточены 80% иммунных клеток, которые стоят на страже здоровья.
Завтрак, обед, ужин, перекус — это не только жизненное топливо, но и факторы риска для кишечника, так как вместе с продуктами внутрь могут попасть вредные микроорганизмы. Защитную роль фильтра выполняет микробиота. Поэтому врач советует принимать добавку «Псилиум» (перемолотые семена подорожника), она способствует поддержанию микрофлоры. Как подчеркивает Лариса Ростова, для группы риска — это ранняя профилактика рака кишечника.
Кроме того, прежде чем запасаться волшебными банками и порошками, следует сдать тест на витамины. Например, генетическое исследование пациент проходит всего один раз, когда на анализ берут кровь или волосы. А еще нельзя смешивать все витамины их в кучу. По поводу их сочетаемости лучше проконсультироваться с терапевтом или нутрициологом. А некоторые витамины принимают строго по назначению врача.
Рацион последнего зимнего месяца обязательно включает употребление витамина А. Он не только поддерживает иммунитет, но еще нужен для здоровья глаз и кожи. Витамин содержится в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, перцах, бобовых и орехах.
А в метаболических процессах и синтезе энергии участвуют витамины группы В. Специалисты Роспотребнадзора советуют есть нежирное мясо, печень, рыбу, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, рис, яйца и гранат.
Витамин D рекомендуется употреблять в масляном растворе и по утрам. Это жирорастворимый витамин.
«Прием этого витамина весной входит в раннюю профилактику простудных заболеваний. Он сочетается с Омега — 3. Витамин можно принимать внутрь, либо ставить укол. Это накапливаемый элемент в организме. Как и другие жирорастворимые витамины А и Е. И если вам неудобно ежедневно рассчитывать дозировку, то вы можете ее запланировать на всю неделю. Допустим, если в день вы пьете по 10 капель, то недельная норма составит 70», — говорит Лариса Ростова.
С витамином D отлично сочетается К2. Он играет решающую роль в здоровье костей. Однако здесь нужно быть осторожным и не заниматься самодеятельностью, так как К2 врачи назначают только при отсутствии риска развития тромбозов. Речь идет о женщинах, принимающих противозачаточные средства и пациентах с сердечно-сосудистым заболеваниями.
Кроме того, в феврале нужно налегать на витамин С. По мнению эксперта, он хорошо усваивается с продуктами: чай с лимоном, мандарины, отвар шиповника, замороженные ягоды (смородина, малина) и перец.
Одних только витаминов для встречи весны во всеоружии недостаточно. Врачи напоминают об употреблении жирных кислот, минералов, микро- и макроэлементов. «Важно помнить про правильное соотношение кислот Омега 3, 6 и 9. Первое — это пищевая добавка, которую мы покупаем чаще всего в виде БАДов. Омега-6 –это практически все растительные масла. Омега-9 — это именно оливковое масло. В рационе должны преобладать Омега 3 и 9. Они отвечают за противовоспалительные моменты в организме. Необходимо принимать хотя бы одну чайную ложку оливкового масла в день, например, с салатом», — говорит Лариса Ростова. А вот дозу всех остальных масел специалист рекомендует уменьшить. Еще один «жирный» лайфхак на предстоящую весну — масла МСТ, например, кокосовое. Отлично подойдут для заправки и другие производные этого плода: кокосовая вода и стружка, которой можно посыпать кашу.
Что касается минералов, терапевт советует пополнить свое меню селеном, им богаты бразильский орех и чеснок, и кальцием (консервная рыба, миндаль и творог нормальной жирности).