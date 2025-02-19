Февральское витаминное. Как пермякам не упасть без сил в конце зимы

Одних только витаминов для встречи весны во всеоружии недостаточно. Врачи напоминают об употреблении жирных кислот, минералов, микро- и макроэлементов. «Важно помнить про правильное соотношение кислот Омега 3, 6 и 9. Первое — это пищевая добавка, которую мы покупаем чаще всего в виде БАДов. Омега-6 –это практически все растительные масла. Омега-9 — это именно оливковое масло. В рационе должны преобладать Омега 3 и 9. Они отвечают за противовоспалительные моменты в организме. Необходимо принимать хотя бы одну чайную ложку оливкового масла в день, например, с салатом», — говорит Лариса Ростова. А вот дозу всех остальных масел специалист рекомендует уменьшить. Еще один «жирный» лайфхак на предстоящую весну — масла МСТ, например, кокосовое. Отлично подойдут для заправки и другие производные этого плода: кокосовая вода и стружка, которой можно посыпать кашу.