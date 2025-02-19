Как проверить блокировку расчетного счета налоговой инспекцией

В случае открытия новых счетов они также могут быть подвергнуты блокировке до устранения нарушения, ставшего причиной ареста. Сумма блокировки может зависеть от причины заморозки счета. Например, если компания не предоставила налоговую декларацию или не исполнила другие обязательства, все средства на счете мгут быть заблокированы. В случаях, когда компания имеет задолженность перед бюджетом, блокировка будет действовать только в пределах суммы, прописанной налоговым органом.