Как проверить блокировку расчетного счета налоговой инспекцией

Posted 19 февраля, 14:32
Published 19 февраля, 14:32
Modified 19 февраля, 14:34
Updated 19 февраля, 14:34
В случае введения ограничений банк останавливает выполнение расходных операций в полном объеме либо в пределах суммы, определенной налоговым органом. Перед осуществлением платежей рекомендуется проверять актуальный статус расчетного счета организаций, особенно при взаимодействии с новыми контрагентами. Перевод средств на заблокированный счет может привести к финансовым потерям и затруднить исполнение обязательств. Проверка на сайте налоговой блокировки счета позволит минимизировать риски и сохранить контроль над своими финансами.
Данная операция осуществляется в соответствии с постановлением ФНС, которое направляется в финансовую организацию. Банк, получив данное распоряжение, обязан незамедлительно заблокировать доступ к средствам и уведомить налоговые органы о состоянии счета.
О наложении ограничений владелец счета может узнать несколькими способами. Чаще всего банк самостоятельно информирует клиента через систему интернет-банка, посредством электронной почты или телефонного звонка от персонального менеджера. Также можно уточнить статус счета, обратившись в банк лично или через горячую линию.
Приостановление операций приводит к невозможности рассчитываться с поставщиками, оплачивать счета и вести бизнес-операции. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется регулярно отслеживать налоговые уведомления и оперативно устранять причины введенных ограничений.
Если у компании или ИП возникли подозрения на блокировку расчетного счета, можно проверить ограничения ФНС с помощью их веб-сервисов. Для этого можно использовать электронный кабинет для налогоплательщиков. В разделе входящих сообщений можно найти уведомление о блокировке счета.
Если уведомление отсутствует, для уточнения информации можно направить запрос в ФНС, воспользовавшись соответствующим сервисом на официальном сайте, который позволяет проверить статус блокировки счета в онлайн-режиме.
Алгоритм действий для проверки:
Ответ будет представлен в виде таблицы, включающей такую информацию:
Аналогичным образом можно проверить блокировку счета ФНС контрагентов, если имеются их ИНН и БИК банка.
Важно отметить, что данный сервис не предоставляет информации о причинах блокировки или сроках ее снятия. Для получения этих данных следует обратиться за разъяснениями в ФНС или в банк, обслуживающий расчетный счет.
Для проверки блокировки счета по ИНН можно воспользоваться специализированным сервисом, доступным по следующей ссылке: https://zachestnyibiznes.ru/lp/bank_restrict. После перехода на указанную страницу необходимо ввести ИНН организации в поисковую строку. Система предоставит необходимые данные о налогоплательщике, включая ИНН, наименование фирмы, БИК банка, сведения о статусе решения о блокировке счета.
Сервис «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» предоставляет возможность быстро обнаружить по счетам налогоплательщика приостановление операций, что особенно актуально для организаций, стремящихся минимизировать финансовые и юридические риски.
Ниже будут более подробно рассмотрены ситуации, в которых может быть применена блокировка.
Если организация не исполнила в установленный срок свои налоговые обязательства, ФНСа отправляет уведомление о необходимости погашения долга. В случае неисполнения требования в предусмотренный срок, налоговая служба может наложить блокировку на счет с целью взыскания задолженности. При этом важно подчеркнуть, что блокировка затрагивает лишь те средства, которые соответствуют размеру задолженности, в то время как оставшаяся сумма остаётся в распоряжении компании.
Кроме того, блокировка счета может быть осуществлена, если налоговой по результатам проверки выявлена необходимость взыскания дополнительных сумм. В таком случае блокировка счета будет производиться для обеспечения этих взысканий.
В случае, если налоговые декларации или формы, включая расчёт по взносам или 6-НДФЛ, более 20 дней не предоставлялись с установленного срока, ФНС может ограничить операции по счёту. Важно отметить, что за несвоевременную подачу промежуточной отчетности, например, налоговые декларации по прибыли, блокировка счетов не применяется.
Если ФНС направила запрос на предоставление документов или разъяснений через электронные каналы, и налогоплательщик не представил в течение десяти дней квитанцию о приеме, это может стать причиной заморозки счета предприятия.
Такое событие может существенно повлиять на финансовую деятельность компании, так как влечет за собой ряд сложностей, которые могут серьезно нарушить функционирование бизнеса.
Одной из основных проблем является невозможность проведения расчетов с контрагентами, что может даже привести к расторжению договорных обязательств. В условиях, когда компания не в состоянии рассчитаться с поставщиками, подрядчиками или арендодателями, возникает угроза приостановки ключевых бизнес-процессов, что неизбежно сказывается на деловой репутации.
Кроме того, блокировка счета затрудняет процесс начисления и перевода сотрудникам заработной платы. Следует отметить, что требования по выплате ЗП имеют высокий приоритет, однако для осуществления переводов необходимо наличие соответствующих документов, таких как исполнительный лист или решение трудовой инспекции. Это потребует дополнительных усилий и времени на восстановление нормальной работы.
В случае открытия новых счетов они также могут быть подвергнуты блокировке до устранения нарушения, ставшего причиной ареста. Сумма блокировки может зависеть от причины заморозки счета. Например, если компания не предоставила налоговую декларацию или не исполнила другие обязательства, все средства на счете мгут быть заблокированы. В случаях, когда компания имеет задолженность перед бюджетом, блокировка будет действовать только в пределах суммы, прописанной налоговым органом.
Для разблокировки счета необходимо установить причины приостановления операций и принять меры по их устранению. Для начала нужно найти о приостановлении операций по счетам действующие решения. Это поможет разобраться, на каком основании был наложен арест. Эти данные можно запросить как в банке, так и в налоговой инспекции, которая инициировала блокировку.
Если причина блокировки связана с налоговыми обязательствами, первым шагом будет погашение задолженности. Необходимо оплатить налог, штраф или страховые взносы и предоставить в налоговую службу подтверждение совершенной оплаты. В случае возникновения проблемы из-за не представленных деклараций или расчетов важно оперативно устранить ошибку, подав соответствующие документы в установленный срок.
Если на счете хватает средств для покрытия задолженности, можно поручить банку осуществить платеж в пользу налоговых органов. Для этого необходимо подать письменное заявление и предоставить в налоговую инспекцию квитанции об уплате.
Решение о снятии блокировки, как правило, рассматривается в течение 1 дня (после погашения всех долгов и направления документов в налоговую службу). Чтобы убедиться, что все задолженности закрыты, рекомендуется повторно проверить аресты по счетам организации.
Для начала необходимо устранить причину блокировки, которая может быть связана с неуплатой налогов или несвоевременной подачей отчетности. После погашения задолженности или подачи декларации можно инициировать процесс разблокировки.
Если у компании или ИП есть личный кабинет на веб-сайте ФНС, можно сразу отправить запрос на отмену блокировки по РС, приложив доказательства погашения задолженности.
Если отсутствует личный кабинет, его можно создать, зарегистрировавшись на портале ФНС. Юридические лица могут сделать это с помощью цифровой подписи, а ИП — с использованием пароля, полученного от налоговой службы.
Заявление необходимо подать через личный кабинет, следуя таким шагам:
Статус блокировки налоговой инспекцией расчетного счета можно проверить в режиме онлайн (на сайте ИФНС владельцы смогут проверить текущее состояние блокировки счета).
Необходимо жалобу направить в региональное подразделение ФНС. В жалобе следует указать информацию о налогоплательщике (для ИП — ФИО и место жительства, для организаций — наименование и адрес), данные о решении (дата, номер и информация о налоговой инспекции). Также важно заявить, что вы хотите признать решение незаконным и отменить его. Следует казать способ получения ответа — на бумаге или через личный кабинет. Обращение должно быть подписано директором компании или доверенным лицом. Жалобу с сопутствующими документами следует подать в ФНС, принявшую решение. Также имеется возможность направить жалобу через интернет.
Если решение региональной ФНС остается неудовлетворительным, можно подать в центральное управление ФНС повторную жалобу, организация также может обратиться в арбитражный суд для дальнейшего разрешения спора.
При блокировке РС вы не можете снимать деньги или переводить их до снятия ограничений.
Денежные средства, поступившие на него, остаются заблокированными и не могут быть использованы до снятия ограничений. Внесение средств на заблокированный счет возможно, однако они не смогут быть использованы для проведения операций.
Банк обычно возвращает средства в течение 3 дней. Если этого не произошло, обратитесь в банк плательщика для отмены операции.