Концепцию благоустройства долины Мулянки в Перми разработают в 2025 году

Как рассказал Properm.ru житель Паркового, 13 февраля на берег малой реки рядом с домом по ул. Куфонина, 10б прибыла делегация. В беседе с мужчиной ее представители сказали, что они прибыли от городской администрации, чтобы осмотреть берег для его дальнейшего благоустройства. Чиновники сообщили, что здесь планируется построить детскую площадку.