Концепцию благоустройства долины Мулянки в Перми разработают в 2025 году

Posted 19 февраля, 02:37
Published 19 февраля, 02:37
Modified 19 февраля, 02:37
Updated 19 февраля, 02:37
Власти Перми в скором времени разработают концепцию благоустройства долины реки Мулянка в Перми. И выберут участки долины, которые будут облагорожены.
Облагородить берег Мулянки власти краевой столицы обещали еще в октябре 2023 года. Тогда мэр города Эдуард Соснин посетил реку в микрорайоне Парковый и решил, что его стоит благоустроить. Сообщалось, что здесь должны установить пункты работы спасателей и детские площадки.
Как рассказал Properm.ru житель Паркового, 13 февраля на берег малой реки рядом с домом по ул. Куфонина, 10б прибыла делегация. В беседе с мужчиной ее представители сказали, что они прибыли от городской администрации, чтобы осмотреть берег для его дальнейшего благоустройства. Чиновники сообщили, что здесь планируется построить детскую площадку.
«В 2025 году предусмотрена разработка концепции благоустройства долины реки Мулянки, в рамках которой будут определены участки долины для обустройства», — подтвердили Properm.ru в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее сообщалось, что проектом бюджета Перми на 2025–2027 годы в 2025 году предусмотрено финансирование на обустройство организованного места отдыха людей у воды на Мулянке.