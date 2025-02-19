«Молот» одержал долгожданную победу на выезде

Posted 19 февраля, 06:48
Published 19 февраля, 06:48
Modified 19 февраля, 06:50
Updated 19 февраля, 06:50
Пермский клуб «Молот» в гостях одолел хозяев льда. Итог матча с командой «Тамбов» — 2:6 в пользу наших игроков.
Главный тренер «Молота» Евгений Попихин: «Мы готовились к этой встрече, потому что до этого две игры проиграли из-за своих ошибок. Ребята, конечно, здорово поработали и дома потренировались. Пацаны горели, хотели выиграть. У нас это, пожалуй, одна из лучших выездных игр. Сыграли по заданию, хороший хоккей. Хочу отметить публику в Тамбове и соперника, старались, бились. Мы сегодня были сильнее.»
В итоге пермяки занимают 10-ю строчку в таблице. 20-го февраля молотобойцы отправятся в Воронеж и сыграют с местным «Бураном». Дома пермские хоккеисты 26-го примут «Рубин».