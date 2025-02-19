«Молот» одержал долгожданную победу на выезде

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин: «Мы готовились к этой встрече, потому что до этого две игры проиграли из-за своих ошибок. Ребята, конечно, здорово поработали и дома потренировались. Пацаны горели, хотели выиграть. У нас это, пожалуй, одна из лучших выездных игр. Сыграли по заданию, хороший хоккей. Хочу отметить публику в Тамбове и соперника, старались, бились. Мы сегодня были сильнее.»