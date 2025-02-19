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Posted 19 февраля, 15:35

Published 19 февраля, 15:35

Modified 19 февраля, 15:54

Updated 19 февраля, 15:54

В Перми четыре дня заливало водой гаражный кооператив

На Мотовилихе четыре дня топило гаражный кооператив

19 февраля 2025, 15:35
Фото: 1MI.

В Перми четыре дня заливало водой гаражный кооператив

Сюжет
Коммунальный рай
Все из-за нелегальной врезки труб.

В Перми по ул. Крупской, 2 четвертые сутки дорогу около гаражного кооператива заливает грязная вода, сообщили 19 февраля подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь». На фото видно, что вода заполнила пространство между постройками и заблокировала подходы к гаражам.

В «Новогор-Прикамье» сообщили, что по ул. Крупской нет их труб. Однако, их сотрудники работали на чужих сетях, чтобы решить проблему с выходом стоков.

«В ходе прочистки сети, владелец которой не был установлен, выявили нелегальную врезку, из которой и был выход сточных вод», — сообщили в компании.

По итогам происшествия представители районной администрации Мотовилихи проведут выездное совещание на месте, уточнили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Парковом затопило несколько улиц из-за коммунальной аварии.

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