На следующей неделе пермяков ждут отключения радио и телевидения

Posted 19 февраля, 09:46
Published 19 февраля, 09:46
Modified 19 февраля, 09:48
Updated 19 февраля, 09:48
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания на следующей неделе, с 24 февраля по 2 марта.
Запланированы отключения на следующих ретрансляторах:
С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае начинается солнечная интерференция. Во время этого явления, при котором положение Солнца по отношению к спутнику связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.