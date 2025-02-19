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Posted 19 февраля, 09:46

Published 19 февраля, 09:46

Modified 19 февраля, 09:48

Updated 19 февраля, 09:48

На неделе с 24 февраля по 2 марта в Прикамье отключат радио и телевидение

На следующей неделе пермяков ждут отключения радио и телевидения

19 февраля 2025, 09:46
Фото: 1MI.

На неделе с 24 февраля по 2 марта в Прикамье отключат радио и телевидение

Отключения запланированы на девяти ретрансляторах.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания на следующей неделе, с 24 февраля по 2 марта.

Запланированы отключения на следующих ретрансляторах:

  • Губаха — Радио России 24 февраля с 11:00 до 15:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Кунгур — Радио России 24 февраля с 11:00 до 15:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Гайны — Радио России 24 февраля с 11:00 до 15:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Октябрьский — Радио России 25 февраля с 11:00 до 15:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Кизел — Радио России 25 февраля с 11:00 до 17:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Егва — Радио России 25 февраля с 11:00 до 17:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Частые — Радио России 25 февраля с 11:00 до 15:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Чайковский — РТРС-1, РТРС-2, Радио России 25 февраля с 11:00 до 19:00 (местн.) не более 10 минут;
  • Чайковский — Радио России 28 февраля с 11:00 до 17:00 (местн.) не более 2 часов;
  • Очер (Новоселы) — Радио России 28 февраля с 15:00 до 17:00 (местн.) не более 2 часов.

С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае начинается солнечная интерференция. Во время этого явления, при котором положение Солнца по отношению к спутнику связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.

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#Общество#Пермь#Радио#Телевидение
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