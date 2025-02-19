Начальник отделения связи из Соликамска присвоила полмиллиона рублей

Posted 19 февраля, 08:49
Published 19 февраля, 08:49
Modified 19 февраля, 08:51
Updated 19 февраля, 08:51
Завершено следствие в отношении 52-летней жительницы Соликамского округа, которую обвиняют в присвоении с использованием служебного положения. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
С февраля по сентябрь прошлого года женщина занимала должность начальника отделения связи и имела доступ к деньгам организации. В июне обвиняемая запланировала в квартире ремонт и решила воспользоваться имеющейся в офисе наличностью. Взяв из сейфа 350 тыс. рублей, она никак за них не отчиталась и потратила на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тыс. рублей.
Исчезновение денег было выявлен вышестоящим руководством при проведении инвентаризации. Начальник отделения созналась коллегам в содеянном и пообещала вернуть деньги в самый короткий срок. Когда подошло оговоренное время, она пояснила, что не смогла решить свои финансовые вопросы и возвращать долг ей нечем. Руководители подразделения расторгли трудовой договор с недобросовестным сотрудником и обратились в полицию для дальнейшего разбирательства.
Следствие установило, что похищенные деньги обвиняемая потратила не только на ремонт, но и на лечение.
На днях следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере».
В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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