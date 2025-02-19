Начальник отделения связи из Соликамска присвоила полмиллиона рублей

С февраля по сентябрь прошлого года женщина занимала должность начальника отделения связи и имела доступ к деньгам организации. В июне обвиняемая запланировала в квартире ремонт и решила воспользоваться имеющейся в офисе наличностью. Взяв из сейфа 350 тыс. рублей, она никак за них не отчиталась и потратила на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тыс. рублей.