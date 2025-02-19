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Posted 19 февраля, 10:12

Published 19 февраля, 10:12

Modified 19 февраля, 10:14

Updated 19 февраля, 10:14

Пассажирская навигация в Пермском крае стартует в конце апреля-начале мая

Пассажирская навигация в Пермском крае стартует в конце апреля-начале мая

19 февраля 2025, 10:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Речные круизы из Перми запустят в майские праздники.

Пермские туроператоры уже опубликовали график речной навигации на 2025 год. На сайте «Каматревел» в расписании 2–4 мая стоит рейс теплохода «Гоголь», он отправится по маршруту Пермь-Чайковский — обратно, а 4-9 числа — «Пермь — Елабуга — Казань — Пермь». Судно «Хирург Разумовский» в первых числах мая повезет туристов в Елабугу, а также в Волгоград и обратно. Программа запланирована до октября.

Компания «Волга-Волга» предлагает туры с 1-го числа на теплоходе «Владимир Маяковский» до Елабуги, а днем позже «Павел Бажов» отходит в Уфу. Рейсы у перевозчика запланированы до раннего октября. В среднем путешествие обойдется пассажиру в 20-30 тыс. рублей.

У «Водохода» в расписании появились туры на 28 апреля. В этот день от пермской пристани отходит «Виссарион Белинский» и последует по пути Нижний Новгород- Уфа- Казань. «Жемчужина Башкирии» — самая дорогая речная поездка, билеты стоят от 80 тыс. рублей на человека.

В текущем году власти также запустят водное сообщение между Пермью и Сарапулом в рамках федерального проекта «Речные магистрали».

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#Туризм#Транспорт#Навигация
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