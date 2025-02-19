Пассажирская навигация в Пермском крае стартует в конце апреля-начале мая

Пермские туроператоры уже опубликовали график речной навигации на 2025 год. На сайте «Каматревел» в расписании 2–4 мая стоит рейс теплохода «Гоголь», он отправится по маршруту Пермь-Чайковский — обратно, а 4-9 числа — «Пермь — Елабуга — Казань — Пермь». Судно «Хирург Разумовский» в первых числах мая повезет туристов в Елабугу, а также в Волгоград и обратно. Программа запланирована до октября.