Перепись воробьев прошла в Пермском крае

Posted 19 февраля, 08:55
Published 19 февраля, 08:55
Modified 19 февраля, 08:57
Updated 19 февраля, 08:57
В Пермском крае волонтеры пересчитали воробьев в рамках всероссийской акции. Добровольцы насчитали более пяти тысяч птиц.
Всероссийская акция проходила с 8 по 16 февраля. В Прикамье в ней приняли участие 306 человек, которые прислали сведения о 5007 воробьях, сообщает Пермское орнитологическое общество. Количество встреченных наблюдателями полевых и домовых воробьев одинаковое. А всего по России добровольцы насчитали 207780 пернатых.
Акция «Воробьи на кустах» проводится не для того, чтобы пересчитать всех воробьев, а для выявления мест их скопления и благополучного пребывания. Учет численности воробьев в Перми будет проводится вторым этапом в конце марта 2025.