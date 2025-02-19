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Posted 19 февраля, 08:55

Published 19 февраля, 08:55

Modified 19 февраля, 08:57

Updated 19 февраля, 08:57

Более пяти тысяч воробьев насчитали волонтеры в Пермском крае

Перепись воробьев прошла в Пермском крае

19 февраля 2025, 08:55
Фото: unsplash.com.

Более пяти тысяч воробьев насчитали волонтеры в Пермском крае

Птиц считали не для того, чтобы узнать их количество, а для других целей.

В Пермском крае волонтеры пересчитали воробьев в рамках всероссийской акции. Добровольцы насчитали более пяти тысяч птиц.

Всероссийская акция проходила с 8 по 16 февраля. В Прикамье в ней приняли участие 306 человек, которые прислали сведения о 5007 воробьях, сообщает Пермское орнитологическое общество. Количество встреченных наблюдателями полевых и домовых воробьев одинаковое. А всего по России добровольцы насчитали 207780 пернатых.

Акция «Воробьи на кустах» проводится не для того, чтобы пересчитать всех воробьев, а для выявления мест их скопления и благополучного пребывания. Учет численности воробьев в Перми будет проводится вторым этапом в конце марта 2025.

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#Природа#Птицы#Воробьи
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