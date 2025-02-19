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Posted 19 февраля, 05:07

Published 19 февраля, 05:07

Modified 19 февраля, 05:09

Updated 19 февраля, 05:09

Пермские монеты станут частью памятника героям Великой Отечественной в Москве

Пермские монеты станут частью памятника героям Великой Отечественной в Москве

19 февраля 2025, 05:07
Фото: properm.ru.
Монеты, собранные музеями Пермского края, пойдут на создание монумента героям.

23 февраля в столичном Музее Победы состоится торжественная передача монет для создания памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В Прикамье монеты для скульптуры собирали сотрудники «Дома Мешкова», Осинского краеведческого музея, пермской диарамы, Березниковского музея Коновалова.

Монумент откроют в рамках российско-белорусской акции «Живая память благодарных поколений» к 80-летию Победы. Ее организовали Музей Победы, Фонды Алексея Талая и «Единое Отечество», также Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. Всего участники акции из 55 регионов — от Калининградской до Амурской области — собрали более тонны монет.

«Акция „Живая память благодарных поколений“ открыла возможность каждому внести свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

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#Великая отечественная война#Музей#Победа
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