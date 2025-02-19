Пермские монеты станут частью памятника героям Великой Отечественной в Москве

Монумент откроют в рамках российско-белорусской акции «Живая память благодарных поколений» к 80-летию Победы. Ее организовали Музей Победы, Фонды Алексея Талая и «Единое Отечество», также Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. Всего участники акции из 55 регионов — от Калининградской до Амурской области — собрали более тонны монет.