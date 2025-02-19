Пермские монеты станут частью памятника героям Великой Отечественной в Москве

Posted 19 февраля, 05:07
Published 19 февраля, 05:07
Modified 19 февраля, 05:09
Updated 19 февраля, 05:09
23 февраля в столичном Музее Победы состоится торжественная передача монет для создания памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Прикамье монеты для скульптуры собирали сотрудники «Дома Мешкова», Осинского краеведческого музея, пермской диарамы, Березниковского музея Коновалова.
Монумент откроют в рамках российско-белорусской акции «Живая память благодарных поколений» к 80-летию Победы. Ее организовали Музей Победы, Фонды Алексея Талая и «Единое Отечество», также Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. Всего участники акции из 55 регионов — от Калининградской до Амурской области — собрали более тонны монет.
«Акция „Живая память благодарных поколений“ открыла возможность каждому внести свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.