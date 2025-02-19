Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду за 2024 год перед ПАО «Т Плюс».