Posted 19 февраля, 11:36
Published 19 февраля, 11:36
Modified 19 февраля, 11:38
Updated 19 февраля, 11:38
Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям. Этот факт был выявлен в ходе проверки в микрорайоне Данилиха Дзержинского района Перми энергетиками пермского филиала «Россети Урал»
Парковка, находящаяся в жилом массиве, была самовольно запитана с опоры воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.
Энергетиками был составлен акт неучтенного потребления электроэнергии в объеме более 135 тыс. киловатт-часов. Сумма нанесенного электросетевой компании ущерба составила более 930 тыс. рублей.
Энергетики обратились в суд. Предприниматель в ходе судебного разбирательства признал свою вину и полностью возместил «Пермэнерго» нанесенный ущерб. Ему также пришлось оплатить расходы по государственной пошлине.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду за 2024 год перед ПАО «Т Плюс».