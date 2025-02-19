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Posted 19 февраля, 11:36

Published 19 февраля, 11:36

Modified 19 февраля, 11:38

Updated 19 февраля, 11:38

Пермяк заплатил почти миллион рублей за незаконное подключение к ЛЭП

Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям

19 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI.

Пермяк заплатил почти миллион рублей за незаконное подключение к ЛЭП

Мужчина заплатил почти миллион рублей за незаконное потребление электроэнергии

Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям. Этот факт был выявлен в ходе проверки в микрорайоне Данилиха Дзержинского района Перми энергетиками пермского филиала «Россети Урал»

Парковка, находящаяся в жилом массиве, была самовольно запитана с опоры воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.

Энергетиками был составлен акт неучтенного потребления электроэнергии в объеме более 135 тыс. киловатт-часов. Сумма нанесенного электросетевой компании ущерба составила более 930 тыс. рублей.

Энергетики обратились в суд. Предприниматель в ходе судебного разбирательства признал свою вину и полностью возместил «Пермэнерго» нанесенный ущерб. Ему также пришлось оплатить расходы по государственной пошлине.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду за 2024 год перед ПАО «Т Плюс».

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#Экономика#Пермь#Электроэнергия
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