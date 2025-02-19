Первую в России вакцину от трех болезней будут производить в Перми

Posted 19 февраля, 07:31
Published 19 февраля, 07:31
Modified 19 февраля, 07:34
Updated 19 февраля, 07:34
Новую вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых запустит в производство «Пермское НПО „Биомед“». Клинические испытания вакцина прошла успешно, остался только этап регистрации препарата.
Средство разработано в рамках программы импортозамещения. Оно стало единственным российским аналогом западных трехкомпонентных вакцин, сообщает компания «Микроген». Препарат можно применять для повторной вакцинации лиц старше 18 лет.
«Биомед» в Перми является филиалом национального производителя иммунобиологических препаратов в России АО «НПО „Микроген“» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех). Предприятие специализируется на выпуске вакцин АКДС-группы, к которой относится новый препарат.