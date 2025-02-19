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Posted 19 февраля, 07:31

Published 19 февраля, 07:31

Modified 19 февраля, 07:34

Updated 19 февраля, 07:34

Первую в России вакцину от трех болезней будут производить в Перми

Первую в России вакцину от трех болезней будут производить в Перми

19 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Вакцинация
Она уже прошла клинические испытания.

Новую вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых запустит в производство «Пермское НПО „Биомед“». Клинические испытания вакцина прошла успешно, остался только этап регистрации препарата.

Средство разработано в рамках программы импортозамещения. Оно стало единственным российским аналогом западных трехкомпонентных вакцин, сообщает компания «Микроген». Препарат можно применять для повторной вакцинации лиц старше 18 лет.

«Биомед» в Перми является филиалом национального производителя иммунобиологических препаратов в России АО «НПО „Микроген“» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех). Предприятие специализируется на выпуске вакцин АКДС-группы, к которой относится новый препарат.

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#Пермь#Вакцинация#Вакцина#Фармакология#Фармацевтика#Биомед
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