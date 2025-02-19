Под Кизелом инвалидов кормили едой из испорченных продуктов

Posted 19 февраля, 12:50
Published 19 февраля, 12:50
Modified 19 февраля, 12:52
Updated 19 февраля, 12:52
Прокуратура Кизела провела проверку соблюдения санитарных норм при организации питания для инвалидов, проживающих в Коспашском филиале ГБУ ПК «Губахинский центр социального обслуживания». Подробности сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что приготовление блюд осуществляется с отступлением от технологических карт, допускаются нарушения при хранении продуктов, в том числе в части соблюдения температурных условий.
По результатам проверки руководителю коммерческого предприятия, ответственного за организацию питания постояльцев социального учреждения, внесено представление.
Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Из-за многочисленных нарушений на 70 суток приостановлена работа столовой, расположенной у здания автовокзала на ул. Революции, 68Б в Перми.