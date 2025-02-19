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Posted 19 февраля, 12:50

Published 19 февраля, 12:50

Modified 19 февраля, 12:52

Updated 19 февраля, 12:52

В Пермском крае в работе пищеблока интерната для инвалидов выявлены нарушения

Под Кизелом инвалидов кормили едой из испорченных продуктов

19 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI.

В Пермском крае в работе пищеблока интерната для инвалидов выявлены нарушения

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Возле кормушки
Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Кизела провела проверку соблюдения санитарных норм при организации питания для инвалидов, проживающих в Коспашском филиале ГБУ ПК «Губахинский центр социального обслуживания». Подробности сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что приготовление блюд осуществляется с отступлением от технологических карт, допускаются нарушения при хранении продуктов, в том числе в части соблюдения температурных условий.

По результатам проверки руководителю коммерческого предприятия, ответственного за организацию питания постояльцев социального учреждения, внесено представление.

Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Из-за многочисленных нарушений на 70 суток приостановлена работа столовой, расположенной у здания автовокзала на ул. Революции, 68Б в Перми.

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#Общество#Возле кормушки#Прокуратура#Инвалиды
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