Прокурора попросили уточнить публичный интерес к коррупции в PERMM

Однако сам Кадочиников в дальнейшем не смог ответить ни на один вопрос судьи Татьяны Сероваевой. Она же просила его пояснить, знал ли Сергеев о необходимости получить одобрение минкультуры региона по заключенным с ним контрактам? Как он определял цену контракта? От кого узнал о необходимости оказания услуг музею PERMM? А также судья попросила представителя ответчика уточнить, платит ли он алименты и в каких отношениях находится с Аллахвердиевой. И в принципе, может ли он приехать в суд самолично, чтобы дать все ответы. На эти вопросы юрист ответить не смог, как и долго ли Сергеев поживает в Москве и заключал ли ранее контракты с музеем PERMM?