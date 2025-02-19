Прокурора попросили уточнить публичный интерес к коррупции в PERMM

Posted 19 февраля, 12:26
Published 19 февраля, 12:26
Modified 19 февраля, 12:28
Updated 19 февраля, 12:28
Спустя месяц, 18 февраля, в Ленинском районном суде продолжились разбирательства по иску прокуратуры к музею современного искусства PERMM и куратору выставки Арсению Сергееву.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, впервые в процесс явился адвокат Николай Кадочников, он представляет интересы куратора выставок Сергеева, интересы PERMM представляет Сергей Рыжов, в от Минкульта выступает Николай Мальцев. Кроме того, впервые в процессе выступал прокурор Севак Ванцян. В первые минуты заседания он ходатайствовал привлечь в качестве заинтересованного лица экс-директора музея современного искусства Наилю Аллахвердиеву.
После того, как суд удовлетворил ходатайство о привлечении Аллахвердиевой, возникла дискуссия — как ее уведомить об участии в деле. По словам прокурора, у нее никогда не было официальной регистрации по месту проживания в России. Ванцян уточнил в разговоре, что за это она также может быть привлечена к административной ответственности.
Юрист Кадочников, впервые участвующий в процессе, приобщил к материалам дела возражения Сергеева. В своей речи он задал основной вопрос: а какие именно публичные интересы и как были затронуты при заключении договоров между Сергеевым и пермским музеем? Второй вопрос, который поставил адвокат, что именно предлагается в порядке реституции вернуть куратору выставки, поскольку работу он выполнил, а труд в России по закону должен быть оплачен. Также Кадочников обратился к прокурору с вопросом: все ли материалы проверки приобщены к делу? «Все, которые сочли нужным», — ответил гособвинитель.
Кадочников от лица своего доверителя Арсения Сергеева возражал против удовлетворения иска в целом.
Однако сам Кадочиников в дальнейшем не смог ответить ни на один вопрос судьи Татьяны Сероваевой. Она же просила его пояснить, знал ли Сергеев о необходимости получить одобрение минкультуры региона по заключенным с ним контрактам? Как он определял цену контракта? От кого узнал о необходимости оказания услуг музею PERMM? А также судья попросила представителя ответчика уточнить, платит ли он алименты и в каких отношениях находится с Аллахвердиевой. И в принципе, может ли он приехать в суд самолично, чтобы дать все ответы. На эти вопросы юрист ответить не смог, как и долго ли Сергеев поживает в Москве и заключал ли ранее контракты с музеем PERMM?
Прокурор Ванцян напомнил из материалов дела, что между Сергеевым и Аллахвердиевой есть близкие отношения. Он зачитал ответы, данные бывшей директором музея во время антикоррупционной проверки. Тогда, в 2024 году Аллахвердиева отвечала, что Сергеев воспитывает ребенка и содержит его материально.
В связи с этим у судьи возник вопрос, если сейчас стороны доказывают, что между ними не было связи, зачем Аллахвердиева пыталась уведомить минкультуры о конфликте интересов. На все эти вопросы Кадочников, либо сам Сергеев, должны дать ответы к следующему заседанию.
Представитель музея вновь напомнил в своем выступлении, что минкульт по этой ситуации привлекал Аллахвердиеву к административной ответственности. И, по его мнению, директор музея выполнила все замечания, выданные ей при согласовании контракта с Сергеевым: в том числе, что приемка работы куратора по оформлению выставки проводилась сотрудниками PERMM комиссионно. Как и Кадочников, юрист Рыжов не смог ответить, были ли ранее заключены контракты между Сергеевым и PERMM.
«Как же вы объясняете, говоря, что кроме Сергеева никто не знал коллекцию, если не были ранее заключены контракты?», — удивилась судья Сероваева, задавая вопросы Рыжову и Кадочникову. Также она уточнила, что управление по противодействию коррупции задавало вопрос минкультуры, планируется ли одобрение контракта с Сергеевым. Но Рыжов также не смог ответить, что указали по поводу контрактов в ответе от лица Аллахвердиевой.
Прокурор Ванцян напомнил Рыжову, что в том же документе департамента говорится, что Аллахвердиева не предприняла достаточных мер по урегулированию конфликта интересов. И уточнил, за что Аллахвердиева была привлечена к дисциплинарной ответственности. Юрист Рыжов подтвердил, что ей было вынесено наказание за нарушение трудовой дисциплины, связанное со спорными контактами.
Интересно, что через две недели приказ минкультуры о ее наказании был отменён. По словам Рыжова, это случилось после того, как Аллахвердиева обратилась с иском в суд, но потом свой иск отозвала — поскольку приказ о ее наказании был отменен.
В процессе вновь возник спор вокруг близких отношений Алахвердиевой и Сергеева. Юрист минкультуры Николай Мальцев напомнил позицию ведомства: в минкульте не рассматривали факт близких отношений между Аллахвердиевой и Сергеевым. А значит контракт был абсолютно законен. В этот момент все три юриста ответчиков начали высказывать предположения, почему же Аллахвердиева все же пыталась уведомить о существующем конфликте интересов. Дошли до версий, что она могла перестраховаться, либо сочла из-за наличия общих детей уведомить о конфликте интересов на всякий случай.
В итоге, поскольку к участию в деле была привлечена Аллахвердиева, заседание решили отложить до 14 марта. На бывшего работодателя возложили обязанность, выяснить местонахождение бывшего директора музея и сообщить ее контакты суду, чтобы уведомить сторону по делу должным образом.
На фоне требований прокуратуры и проведенных в тот же период в музее современного искусства обысках по делу, связанному с признанным иноагентом и внесенным в список эксртемистов и террористов бывшим директором PERMM Маратом Гельманом, Аллахвердиева уволилась с поста директора. Сейчас прокуратура в том же суде требует уволить ее с формулировкой «в связи с конфликтом интересов».
Назначена дата первого заседания по иску прокуратуры Пермского края к Министерству культуры Пермского края и бывшей директору музея. Судья Ирина Рожкова вынесла определение о назначении срока проведения предварительного заседания, выходящего за пределы установленных ГПК и назначила дело к рассмотрению на 13 марта.