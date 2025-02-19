Смена коллектива произошла в отделе по туризму в пермской мэрии

Добавим, на сайте HeadHunter опубликована вакансия начальника пермского отдела по туризму. Требования к кандидатам на должность: опыт работы от одного года, высшее образование по специальности «История», «География», «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление».