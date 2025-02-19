Смена коллектива произошла в отделе по туризму в пермской мэрии

Posted 19 февраля, 07:34
Published 19 февраля, 07:34
Modified 19 февраля, 07:42
Updated 19 февраля, 07:42
В администрации Перми полностью поменяется отдел развития туризма. Его руководитель Юлия Анохина добровольно покинула должность, пишет «Ъ-Прикамье». Кроме того, по своему желанию уволились еще два сотрудника.
Причины ухода чиновников не известны. Юлия Анохина работала в организации около трёх лет. Источник в мэрии пояснил изданию, что отдел ждет полная перезагрузка, у него появятся новые задачи.
Добавим, на сайте HeadHunter опубликована вакансия начальника пермского отдела по туризму. Требования к кандидатам на должность: опыт работы от одного года, высшее образование по специальности «История», «География», «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление».