properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:34

Published 19 февраля, 07:34

Modified 19 февраля, 07:42

Updated 19 февраля, 07:42

Смена коллектива произошла в отделе по туризму в пермской мэрии

Смена коллектива произошла в отделе по туризму в пермской мэрии

19 февраля 2025, 07:34
Фото: properm.ru.
Сюжет
Туризм
В городском отделе по туризму большие кадровые изменения.

В администрации Перми полностью поменяется отдел развития туризма. Его руководитель Юлия Анохина добровольно покинула должность, пишет «Ъ-Прикамье». Кроме того, по своему желанию уволились еще два сотрудника.

Причины ухода чиновников не известны. Юлия Анохина работала в организации около трёх лет. Источник в мэрии пояснил изданию, что отдел ждет полная перезагрузка, у него появятся новые задачи.

Добавим, на сайте HeadHunter опубликована вакансия начальника пермского отдела по туризму. Требования к кандидатам на должность: опыт работы от одного года, высшее образование по специальности «История», «География», «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление».

Читайте также:
Мошенники получили сроки за продажу пермякам поддельных туров в Крым и АбхазиюВ Кузбассе создадут особую экономическую зонуМузей кино откроют на северо-востоке Пермского края в 2025 году
#Туризм#Администрация#Мэрия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика