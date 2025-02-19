Свердловский суд Перми закрыл на 70 суток столовую у автовокзала

Ведомство пришло в столовую с проверкой в рамках профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза. Специалисты нашли множество нарушений: несоблюдение поточности технологических процессов, работа на сырье при отсутствии цехового деления, прием пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, не организован производственный контроль, совместное хранение сырья и готовой продукции, недостаточное обеспечение предприятия инвентарем и оборудованием для обеспечения безопасности технологического процесса и т. д.