Свердловский суд Перми закрыл на 70 суток столовую у автовокзала

Posted 19 февраля, 03:29
Published 19 февраля, 03:29
Modified 19 февраля, 07:25
Updated 19 февраля, 07:25
Из-за многочисленных нарушений на 70 суток приостановлена работа столовой, расположенной у здания автовокзала на ул. Революции, 68Б в Перми. Таким образом Свердловский районный суд удовлетворил требование Роспотребнадзора. сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ведомство пришло в столовую с проверкой в рамках профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза. Специалисты нашли множество нарушений: несоблюдение поточности технологических процессов, работа на сырье при отсутствии цехового деления, прием пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, не организован производственный контроль, совместное хранение сырья и готовой продукции, недостаточное обеспечение предприятия инвентарем и оборудованием для обеспечения безопасности технологического процесса и т. д.
Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ИП Теймураза Антадзе. В итоге работ столовой была приостановлена.
Напомним, после закрытия пекарни «Хлебница» в Перми и SHAURMA COSMOS в Кунгуре в регионе начались массовые проверки заведений общепита.