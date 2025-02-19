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Posted 19 февраля, 03:29

Published 19 февраля, 03:29

Modified 19 февраля, 07:25

Updated 19 февраля, 07:25

Свердловский суд Перми закрыл на 70 суток столовую у автовокзала

Свердловский суд Перми закрыл на 70 суток столовую у автовокзала

19 февраля 2025, 03:29
Фото: 1MI.
В заведении нашли множество нарушений.

Из-за многочисленных нарушений на 70 суток приостановлена работа столовой, расположенной у здания автовокзала на ул. Революции, 68Б в Перми. Таким образом Свердловский районный суд удовлетворил требование Роспотребнадзора. сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ведомство пришло в столовую с проверкой в рамках профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза. Специалисты нашли множество нарушений: несоблюдение поточности технологических процессов, работа на сырье при отсутствии цехового деления, прием пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, не организован производственный контроль, совместное хранение сырья и готовой продукции, недостаточное обеспечение предприятия инвентарем и оборудованием для обеспечения безопасности технологического процесса и т. д.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском к ИП Теймураза Антадзе. В итоге работ столовой была приостановлена.

Напомним, после закрытия пекарни «Хлебница» в Перми и SHAURMA COSMOS в Кунгуре в регионе начались массовые проверки заведений общепита.

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#Общепит#Автовокзал#Столовая#Пермский автовокзал
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