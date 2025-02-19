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Posted 19 февраля, 05:58

Published 19 февраля, 05:58

Modified 19 февраля, 06:00

Updated 19 февраля, 06:00

В Большом Савино задерживаются рейсы в южном направлении

В Большом Савино задерживаются рейсы в южном направлении

19 февраля 2025, 05:58
Фото: Изображение Midjourney.
В пермском аэропорту задерживаются вылеты до Махачкалы и Минеральных Вод.

В Большом Савино отложены несколько вылетов в южном направлении. По информации онлайн-табло, в столицу Дагестана самолет должен был вылететь в 6:15. Регистрация на рейс авиакомпании «Азимут» началась в 7:00. Вылет из Перми в Минеральные Воды того же перевозчика стоял в графике в 14:30. Теперь посадка состоится в 16:40.

В компании «Новапорт» корреспонденту Properm.ru сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы задержаны на вылет из-за позднего прибытия воздушных судов в Пермь.

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#Самолет#Транспорт#Авиация
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