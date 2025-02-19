В Большом Савино задерживаются рейсы в южном направлении

В Большом Савино отложены несколько вылетов в южном направлении. По информации онлайн-табло, в столицу Дагестана самолет должен был вылететь в 6:15. Регистрация на рейс авиакомпании «Азимут» началась в 7:00. Вылет из Перми в Минеральные Воды того же перевозчика стоял в графике в 14:30. Теперь посадка состоится в 16:40.