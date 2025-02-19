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Posted 19 февраля, 05:40

Published 19 февраля, 05:40

Modified 19 февраля, 07:18

Updated 19 февраля, 07:18

В Перми ввели в эксплуатацию львятник в новом зоопарке

В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию львятник. Вот как он выглядит

19 февраля 2025, 05:40
Фото: правительство Пермского края.

В Перми ввели в эксплуатацию львятник в новом зоопарке

Сюжет
Зоопарк
Когда львы будут отмечать новоселье, пока неизвестно.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 16 объектов нового пермского зоопарка. Это, в том числе, павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц, в группе «Африканская саванна» готовы «дома» для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тысяч кв. м для львов и гиен с двумя наружным вольерами.

Объекты будут поочередно передавать в управление зоопарка для проведения лицензирования, сообщили в краевом Минстрое. Пока в новых помещениях строители ведут пуско-наладку оборудования, художественное оформление и тематизацию помещений. А в «Полярном мире» еще продолжаются основные работы: в павильонах для белых медведей завершают установку бронированных 4-метровых стекол, а также ведется устройство систем водоподготовки для животных.

Фото: правительство Пермского края

Напомним, в начале января первые строения нового зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в получили лицензию. Необходимые допуски выдали кормокухне, ветлечебнице в санитарно-карантинном блоке, вольеру для копытных, хищников и хищных птиц. При строительстве львятника находили недочеты, которые пришлось исправлять.

В новый зоопарк уже переехали альпака, горные козлы, як, муфлон, лошади, овцы, домашние козы, белоплечие орланы. «Переезд животных на новую территорию осуществляется по мере ввода объектов в эксплуатацию, их передачи учреждению и лицензирования. При транспортировке животных необходимо учитывать их физиологические особенности, а также особенности видов. Так, например, переезд бурых медведей можно осуществлять только после их выхода из спячки», — рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минкульта.

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