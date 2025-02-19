В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию львятник. Вот как он выглядит

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 16 объектов нового пермского зоопарка. Это, в том числе, павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц, в группе «Африканская саванна» готовы «дома» для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тысяч кв. м для львов и гиен с двумя наружным вольерами.