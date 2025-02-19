В Перми дешевые китайские рюкзаки продавали под флагом Швейцарии

Posted 19 февраля, 07:44
Published 19 февраля, 07:44
Modified 19 февраля, 07:46
Updated 19 февраля, 07:46
У бизнесмена из Китая правоохранительные органы изъяли 60 контрафактных сумок с символикой швейцарской фирмы — нашивкой с крестом на красном фоне. Сообщает пресс-служба управления судебных приставов. Товар продавался по цене всего 1 тыс. рублей за штуку. Кроме того, документов на него у иностранца не было. Партия рюкзаков была приобретена в Москве.
Представитель настоящей фирмы — изготовителя подал на торговца в суд, так как тот нарушил интересы правообладателя торговой марки. В итоге гражданин Китая заплатит ему более 600 тыс. рублей компенсации.
Так как бизнесмен не спешил с выплатой, судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор порядка 43 тыс. рублей.