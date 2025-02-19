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Posted 19 февраля, 07:44

Published 19 февраля, 07:44

Modified 19 февраля, 07:46

Updated 19 февраля, 07:46

В Перми дешевые китайские рюкзаки продавали под флагом Швейцарии

В Перми дешевые китайские рюкзаки продавали под флагом Швейцарии

19 февраля 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney.
У предпринимателя из КНР изъяли целую партию поддельных рюкзаков известного брэнда.

У бизнесмена из Китая правоохранительные органы изъяли 60 контрафактных сумок с символикой швейцарской фирмы — нашивкой с крестом на красном фоне. Сообщает пресс-служба управления судебных приставов. Товар продавался по цене всего 1 тыс. рублей за штуку. Кроме того, документов на него у иностранца не было. Партия рюкзаков была приобретена в Москве.

Представитель настоящей фирмы — изготовителя подал на торговца в суд, так как тот нарушил интересы правообладателя торговой марки. В итоге гражданин Китая заплатит ему более 600 тыс. рублей компенсации.

Так как бизнесмен не спешил с выплатой, судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор порядка 43 тыс. рублей.

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#Бизнес#Китай#Швейцария
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