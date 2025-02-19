В Перми дешевые китайские рюкзаки продавали под флагом Швейцарии

У бизнесмена из Китая правоохранительные органы изъяли 60 контрафактных сумок с символикой швейцарской фирмы — нашивкой с крестом на красном фоне. Сообщает пресс-служба управления судебных приставов. Товар продавался по цене всего 1 тыс. рублей за штуку. Кроме того, документов на него у иностранца не было. Партия рюкзаков была приобретена в Москве.