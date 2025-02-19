В Перми приостановлена деятельность еще одного магазина «Светофор»

Posted 19 февраля, 15:29
Published 19 февраля, 15:29
Modified 19 февраля, 15:30
Updated 19 февраля, 15:30
В Перми приостановлена деятельность магазина «Светофор» на улице Ново-Гайвинской, 44. Причиной стали нарушения санитарных требований, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.
Дело об административном правонарушении рассматривалось в отношении юридического лица магазина «Светофор» — ООО «Торгсервис 59». В ходе внеплановой проверки было установлено, что в магазине при осуществлении деятельности по обороту пищевых продуктов нарушают санитарные правила и гигиенические нормативы.
В итоге, суд признал «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения. Работу магазина приостановили на срок 45 суток с 31 января текущего года.
С 3 февраля, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. Об этом сообщали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.