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Posted 19 февраля, 15:29

Published 19 февраля, 15:29

Modified 19 февраля, 15:30

Updated 19 февраля, 15:30

В Перми из-за санитарных нарушений закрыли еще один магазин «Светофор»

В Перми приостановлена деятельность еще одного магазина «Светофор»

19 февраля 2025, 15:29
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В Перми из-за санитарных нарушений закрыли еще один магазин «Светофор»

Причиной стали нарушения санитарных требований.

В Перми приостановлена деятельность магазина «Светофор» на улице Ново-Гайвинской, 44. Причиной стали нарушения санитарных требований, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

Дело об административном правонарушении рассматривалось в отношении юридического лица магазина «Светофор» — ООО «Торгсервис 59». В ходе внеплановой проверки было установлено, что в магазине при осуществлении деятельности по обороту пищевых продуктов нарушают санитарные правила и гигиенические нормативы.

В итоге, суд признал «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения. Работу магазина приостановили на срок 45 суток с 31 января текущего года.

С 3 февраля, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. Об этом сообщали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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#Суд#Экономика#Пермь#Торговля#Санитарные нормы#Санитарный контроль#Санитарно-эпидемиологическое благополучие
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