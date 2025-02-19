В Перми приостановлена деятельность еще одного магазина «Светофор»

Дело об административном правонарушении рассматривалось в отношении юридического лица магазина «Светофор» — ООО «Торгсервис 59». В ходе внеплановой проверки было установлено, что в магазине при осуществлении деятельности по обороту пищевых продуктов нарушают санитарные правила и гигиенические нормативы.