В Перми задержали водителя, перевозившего наркотик

Posted 19 февраля, 11:38
Published 19 февраля, 11:38
Modified 19 февраля, 11:40
Updated 19 февраля, 11:40
Наряд ГАИ в ходе профилактической проверки документов заметил странный сверток в двери автомобиля, сообщает пресс-служба МВД. Владелец авто — мужчина 1996 г. р. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, водителя доставили в отдел полиции. Исследование показало, что в пакете содержится 4,5 г запрещенного психотропного вещества амфетамин.
Как рассказал молодой человек, он забрал наркотик по координатам из тайника, купив его в интернет-магазине. На задержанного заведено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось о девушке-наркокурьере, у которой нашли почти 100 г запрещенных веществ.