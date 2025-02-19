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Posted 19 февраля, 11:38

Published 19 февраля, 11:38

Modified 19 февраля, 11:40

Updated 19 февраля, 11:40

Пермское ГАИ остановило водителя, перевозившего наркотик

В Перми задержали водителя, перевозившего наркотик

19 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.

Пермское ГАИ остановило водителя, перевозившего наркотик

Полицейские при проверке документов заметили в машине подозрительный пакет.

Наряд ГАИ в ходе профилактической проверки документов заметил странный сверток в двери автомобиля, сообщает пресс-служба МВД. Владелец авто — мужчина 1996 г. р. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу, водителя доставили в отдел полиции. Исследование показало, что в пакете содержится 4,5 г запрещенного психотропного вещества амфетамин.

Как рассказал молодой человек, он забрал наркотик по координатам из тайника, купив его в интернет-магазине. На задержанного заведено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось о девушке-наркокурьере, у которой нашли почти 100 г запрещенных веществ.

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#Авто#Происшествия#Наркотики
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