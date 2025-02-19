В Пермском крае опережающими темпами дорожают продукты питания и услуги

Posted 19 февраля, 09:14
Published 19 февраля, 09:14
Modified 19 февраля, 09:16
Updated 19 февраля, 09:16
В январе 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 101,1%. Опережающими темпами дорожали продовольственные товары и услуги, отмечает Пермьстат в своем ежемесячном отчёте.
Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 1,4%, заметное влияние на это оказало удорожание плодоовощной продукции и алкогольных напитков.
В январе ощутимо выросли цены практически на весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Лидерами стали грибы свежие (+12,52%) и огурцы свежие (+12%). Большая часть наблюдаемых фруктов и цитрусовых также подорожала (на 0,4-12,3%). Исключением стали бананы, ягоды замороженные и апельсины, которые подешевели в пределах 1,7-5,8%.
Зафиксирован рост цен на рыбу охлаждённую и мороженную лососевых пород (на 5,0%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,1%), консервы рыбные в томатном соусе (на 3,3%), рыбу солёную, копчёную (на 3,2%). Дорожало мясо индейки (на 3,7%), говядина (на 2,8%), окорочка куриные (на 2,7%). Также выросла стоимость шоколада (на 5,7%), маргарина (на 4,9%), сливок питьевых (на 3,8%), чая черного байхового (на 3,3%) и кофе растворимого (на 2,4%), пряников (на 2,2%).
На 1,2-7,2% подешевели сырки творожные, масло сливочное, хлопья из злаков, сухие смеси молочные для детского питания, творожок детский, консервы овощные для детского питания.
Увеличение стоимости продукции общественного питания за месяц составило 1,5%.
Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,6%. Отдельные виды детской, женской и мужской одежды и обуви, трикотажных изделий, подорожали на 0,1-5,5%. Стоимость парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств менялась разнонаправленно: индексы цен сложились от 96,5% по жидкому туалетному мылу до 108,3% по гелям для душа.
Цены на мебель увеличились в среднем на 1,4%. В январе зафиксировано удорожание телерадиотоваров (на 1,2%), персональных компьютеров (на 1,4%), средств связи (на 2,0%), игрушек (на 2,1%), школьно-письменных и канцелярских товаров (на 2,6%), культтоваров (на 3,9%), часов (на 5,0%).
Индекс цен на медикаменты составил 100,8%, в том числе на ЖНВЛП — 100,5%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,7%, перевязочные материалы, напротив, на 0,4% подешевели.В текущем месяце произошло увеличение стоимости топлива моторного в пределах 0,7-1,0%.
Среди обследуемых в Пермском крае услуг заметно подорожали услуги правового характера (на 9,5-27,0%). В 1,4 раза увеличилась стоимость повторного получения гербового документа.
С началом нового года повысилась цена посещения детского ясли-сада (на 4,6%).Подорожал проезд в пригородных поездах (на 10,4%) и поездах дальнего следования (на 3,9%). Зафиксирован рост цен на услуги междугородней телефонной связи (на 8,0%), зарубежного туризма (на 7,5%), банковские услуги (на 6,0%), услуги организаций культуры (на 4,3%), санаторно-оздоровительные (на 2,5%), физической культуры и спорта (на 2,1%), медицинские услуги (на 1,7%).
Как мы сообщали ранее, в Пермском крае спрос на услуги платных стоматологов вырос на 45% за год. Так, регион занял третью строчку рейтинга после Калмыкии и Ульяновской области.