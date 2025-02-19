В Пермском крае опережающими темпами дорожают продукты питания и услуги

Зафиксирован рост цен на рыбу охлаждённую и мороженную лососевых пород (на 5,0%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,1%), консервы рыбные в томатном соусе (на 3,3%), рыбу солёную, копчёную (на 3,2%). Дорожало мясо индейки (на 3,7%), говядина (на 2,8%), окорочка куриные (на 2,7%). Также выросла стоимость шоколада (на 5,7%), маргарина (на 4,9%), сливок питьевых (на 3,8%), чая черного байхового (на 3,3%) и кофе растворимого (на 2,4%), пряников (на 2,2%).