В Пермском крае закрыли еще одно кафе с шаурмой

Posted 19 февраля, 08:41
Published 19 февраля, 08:41
Modified 19 февраля, 09:13
Updated 19 февраля, 09:13
Судебные приставы более чем на 2 месяца закрыли «Шаурму № 1» в Кондратово. Сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в заведении общепита на ул. Камская, д. 1 и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе было грязно, не соблюдалась технология приготовления, не правильно хранились продукты и др. Также у надзорного ведомства возникли вопросы по документам заведения и трудовым книжкам поваров. Есть в таком кафе было опасно для жизни и здоровья.
В итоге суд назначил хозяину «Шаурмы» административное наказание, закрыв кафе на 80 суток. Приставы опечатали кассу и входные двери.
Напомним, о массовых нарушениях санитарных норм в общепите стало известно на прошлой неделе. Претензии Роспотребнадзора возникли к точкам «Шаурмы № 1» на Запорожской, д. 196 и на Лодыгина, д. 36а (ИП Новрузов И.Г.о.) Свердловский суд на 50 суток закрыл точку на Запорожской, а решение по второму кафе он вынесет завтра.