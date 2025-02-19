properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:41

Published 19 февраля, 08:41

Modified 19 февраля, 09:13

Updated 19 февраля, 09:13

В Пермском крае закрыли еще одно кафе с шаурмой

В Пермском крае закрыли еще одно кафе с шаурмой

19 февраля 2025, 08:41
Фото: 1MI.
В шаурмячной в Кондратово нашли многочисленные нарушения.

Судебные приставы более чем на 2 месяца закрыли «Шаурму № 1» в Кондратово. Сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в заведении общепита на ул. Камская, д. 1 и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе было грязно, не соблюдалась технология приготовления, не правильно хранились продукты и др. Также у надзорного ведомства возникли вопросы по документам заведения и трудовым книжкам поваров. Есть в таком кафе было опасно для жизни и здоровья.

В итоге суд назначил хозяину «Шаурмы» административное наказание, закрыв кафе на 80 суток. Приставы опечатали кассу и входные двери.

Напомним, о массовых нарушениях санитарных норм в общепите стало известно на прошлой неделе. Претензии Роспотребнадзора возникли к точкам «Шаурмы № 1» на Запорожской, д. 196 и на Лодыгина, д. 36а (ИП Новрузов И.Г.о.) Свердловский суд на 50 суток закрыл точку на Запорожской, а решение по второму кафе он вынесет завтра.

Читайте также:
По делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемыхПермяки пожаловались на заражение сальмонеллезом после еды из сети пекаренОткрытие кафе корейской кухни CHICKO в Перми перенесли на 2025 год
#Общепит#Еда#Продукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика