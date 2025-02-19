В Пермском крае закрыли еще одно кафе с шаурмой

Судебные приставы более чем на 2 месяца закрыли «Шаурму № 1» в Кондратово. Сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в заведении общепита на ул. Камская, д. 1 и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе было грязно, не соблюдалась технология приготовления, не правильно хранились продукты и др. Также у надзорного ведомства возникли вопросы по документам заведения и трудовым книжкам поваров. Есть в таком кафе было опасно для жизни и здоровья.