В Пермском политехе разработали уникальный порошок для тушения пожаров

Ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха последние несколько лет занимаются разработкой огнетушащего порошка нового поколения, сообщает пресс-служба ПНИПУ. Показатели его эффективности на 25% превышают российские и зарубежные аналоги, и его можно использовать как минимум 10 лет.