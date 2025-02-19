В Пермском политехе разработали уникальный порошок для тушения пожаров

Posted 19 февраля, 12:09
Published 19 февраля, 12:09
Modified 19 февраля, 12:11
Updated 19 февраля, 12:11
Ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха последние несколько лет занимаются разработкой огнетушащего порошка нового поколения, сообщает пресс-служба ПНИПУ. Показатели его эффективности на 25% превышают российские и зарубежные аналоги, и его можно использовать как минимум 10 лет.
Состав создан на основе солей кристаллогидратов, а именно гексагидрат магний-аммоний фосфата. Порошок значительно снижает температуру очага горения. Тестирования изобретения ученых показали, что эффективность распыления составляет почти 100%. Поэтому облака из частиц порошка достаточно для полного тушения возгорания и подавления взрыва. Помимо этих свойств, новинка обладает весьма высокой влагостойкостью.
Исследователи поясняют, во многих областях промышленности существует риск пожара, быстро переходящего во взрыв. В таких случаях в предотвращении ЧП важна каждая миллисекунда.
На базе Института технической химии УрО РАН запущено серийное производство собственного огнетушащего порошкового состава «Эврика-ИТХ ОН». Продукция получила сертификат МЧС.