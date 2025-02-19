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Posted 19 февраля, 12:09

Published 19 февраля, 12:09

Modified 19 февраля, 12:11

Updated 19 февраля, 12:11

В Пермском политехе разработали уникальный порошок для тушения пожаров

В Пермском политехе разработали уникальный порошок для тушения пожаров

19 февраля 2025, 12:09
Фото: 1MI.
Сюжет
ПНИПУ
Пермские ученые придумали, как тушить пожар быстро и эффективно.

Ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского Политеха последние несколько лет занимаются разработкой огнетушащего порошка нового поколения, сообщает пресс-служба ПНИПУ. Показатели его эффективности на 25% превышают российские и зарубежные аналоги, и его можно использовать как минимум 10 лет.

Состав создан на основе солей кристаллогидратов, а именно гексагидрат магний-аммоний фосфата. Порошок значительно снижает температуру очага горения. Тестирования изобретения ученых показали, что эффективность распыления составляет почти 100%. Поэтому облака из частиц порошка достаточно для полного тушения возгорания и подавления взрыва. Помимо этих свойств, новинка обладает весьма высокой влагостойкостью.

Исследователи поясняют, во многих областях промышленности существует риск пожара, быстро переходящего во взрыв. В таких случаях в предотвращении ЧП важна каждая миллисекунда.

На базе Института технической химии УрО РАН запущено серийное производство собственного огнетушащего порошкового состава «Эврика-ИТХ ОН». Продукция получила сертификат МЧС.

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#ПНИПУ#Пожар#Наука
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