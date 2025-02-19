В пермском сквере Татищева вновь запустили часы обратного отсчёта

В июне 2023 года у пермяков, после празднования 300-летия Перми, возник вопрос, что будет с часами обратного отсчета до 300-летия в сквере имени Василия Татищева. Тогдашний глава города Алексей Дёмкин пояснил, что объект останется на месте: «В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время». Сроки переоборудования чиновник не назвал.