В пермском сквере Татищева вновь запустили часы обратного отсчёта

Posted 19 февраля, 14:40
Published 19 февраля, 14:40
Modified 19 февраля, 14:42
Updated 19 февраля, 14:42
Часы, которые ранее вели отсчет до 300-летия краевой столицы, были вновь запущены. Теперь они ведут обратный отсчёт до 80-летия Великой Победы, сообщают в мэрии.
Сделано это по инициативе участников «Движения Первых»
В июне 2023 года у пермяков, после празднования 300-летия Перми, возник вопрос, что будет с часами обратного отсчета до 300-летия в сквере имени Василия Татищева. Тогдашний глава города Алексей Дёмкин пояснил, что объект останется на месте: «В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время». Сроки переоборудования чиновник не назвал.
Арт-объект был установлен в краевой столице в 2018 году по проекту местного скульптора Рустама Исмагилова. Кроме часов часть арт-объекта является деревянный механизм с колесом — такое колеса стояло на Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась история города.