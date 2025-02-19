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Posted 19 февраля, 14:40

Published 19 февраля, 14:40

Modified 19 февраля, 14:42

Updated 19 февраля, 14:42

В Перми в сквере имени Татищева запустили обратный отсчет до 80-летия Победы

В пермском сквере Татищева вновь запустили часы обратного отсчёта

19 февраля 2025, 14:40
Фото: администрация Перми.

В Перми в сквере имени Татищева запустили обратный отсчет до 80-летия Победы

Сюжет
Праздник
По инициативе общественников запущен обратный отсчет до 80-летия Победы

Часы, которые ранее вели отсчет до 300-летия краевой столицы, были вновь запущены. Теперь они ведут обратный отсчёт до 80-летия Великой Победы, сообщают в мэрии.

Сделано это по инициативе участников «Движения Первых»

В июне 2023 года у пермяков, после празднования 300-летия Перми, возник вопрос, что будет с часами обратного отсчета до 300-летия в сквере имени Василия Татищева. Тогдашний глава города Алексей Дёмкин пояснил, что объект останется на месте: «В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время». Сроки переоборудования чиновник не назвал.

Арт-объект был установлен в краевой столице в 2018 году по проекту местного скульптора Рустама Исмагилова. Кроме часов часть арт-объекта является деревянный механизм с колесом — такое колеса стояло на Егошихинского медеплавильного завода, с которого началась история города.

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