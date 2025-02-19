В Прикамье мать восьми детей будут судить за выдуманного девятого ребенка

Posted 19 февраля, 08:39
Published 19 февраля, 08:39
Modified 19 февраля, 08:41
Updated 19 февраля, 08:41
В Кизеле 38-летняя женщина, мать восьмерых детей, зарегистрировала несуществующего девятого ребенка. После чего получала за него выплаты и пособия как многодетная мать-одиночка.
Губахинский отдел МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины. Она обвиняется в четырех преступлениях по ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» и предстанет перед судом.
Женщина трактовала по своему усмотрению право ЗАГС на регистрацию детей, которые родились вне роддома. Для этого требуется заявление от лица, присутствовавшего на родах.
Фигурантка нашла подставного свидетеля и подала в ЗАГС необходимые документы на ребенка, якобы рожденного в домашних условиях. После регистрации нового члена семьи она подала в МФЦ заявление на выплаты и пособия для многодетных матерей-одиночек.
Женщина получала выплаты на протяжении трех лет. За это время государство выплатило ей более полумиллиона рублей в качестве социальных пособий. В ходе предварительного следствия сотрудники органов арестовали ее недвижимое имущество на сумму 450 тыс. рублей.
Аналогичная история произошла в январе этого года. Жительница Перми получала пособия за нерожденную двойню, использовав ту же схему с ложным свидетелем