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Posted 19 февраля, 12:41

Published 19 февраля, 12:41

Modified 19 февраля, 12:43

Updated 19 февраля, 12:43

В школе Чайковского работали трое учителей без справок о судимости

В школе Чайковского работали трое учителей без справок о судимости

19 февраля 2025, 12:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
Директор школы оформил на работу трех педагогов без справок о судимости.

Чайковская прокуратура установила, что руководство школы №11 нарушило Трудовой кодекс. В учреждение образования приняли трех учителей без предоставления справок о наличии или отсутствии судимости, сообщает Госинспекция труда в Пермском крае. Руководитель учебного заведения теперь заплатит административный штраф 3 тыс. рублей.

Напомним, что по ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, либо подвергавшиеся уголовному преследованию.

В 2013 году в Добрянке проверка выявила ранее судимого учителя. Работник школы совершал противоправные действия в отношении своих учеников. Однако после вынесения обвинительного приговора специалист продолжил работу на своей должности. Об это сообщало агентство Регнум со ссылкой на региональную прокуратуру.

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#Суд#Школа#Закон
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