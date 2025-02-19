В школе Чайковского работали трое учителей без справок о судимости

Posted 19 февраля, 12:41
Published 19 февраля, 12:41
Modified 19 февраля, 12:43
Updated 19 февраля, 12:43
Чайковская прокуратура установила, что руководство школы №11 нарушило Трудовой кодекс. В учреждение образования приняли трех учителей без предоставления справок о наличии или отсутствии судимости, сообщает Госинспекция труда в Пермском крае. Руководитель учебного заведения теперь заплатит административный штраф 3 тыс. рублей.
Напомним, что по ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, либо подвергавшиеся уголовному преследованию.
В 2013 году в Добрянке проверка выявила ранее судимого учителя. Работник школы совершал противоправные действия в отношении своих учеников. Однако после вынесения обвинительного приговора специалист продолжил работу на своей должности. Об это сообщало агентство Регнум со ссылкой на региональную прокуратуру.