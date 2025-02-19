В школе Чайковского работали трое учителей без справок о судимости

В 2013 году в Добрянке проверка выявила ранее судимого учителя. Работник школы совершал противоправные действия в отношении своих учеников. Однако после вынесения обвинительного приговора специалист продолжил работу на своей должности. Об это сообщало агентство Регнум со ссылкой на региональную прокуратуру.