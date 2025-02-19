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Posted 19 февраля, 10:32

Published 19 февраля, 10:32

Modified 19 февраля, 10:34

Updated 19 февраля, 10:34

С начала года в Перми снесли 58 незаконных торговых объектов

Власти Перми продолжают борьбу с НТО

19 февраля 2025, 10:32
Фото: Google maps..

С начала года в Перми снесли 58 незаконных торговых объектов

Сюжет
Нто
В число снесённых, прежде всего, входят павильоны и киоски.

С начала 2025 года в Перми демонтировали 58 незаконных торговых объектов. В это число входят павильоны и киоски, сообщают в мэрии.

В Индустриальном районе демонтированы объекты по ул. Карпинского, 91г и по ул. Мира, 90, в Свердловском районе — по ул. Куйбышева, 57. В Мотовилихинском районе демонтированы незаконные объекты, расположенные по ул. Тургенева, 23 и на бульваре Гагарина, 85. В Орджоникидзевском районе демонтированы объекты, расположенные по ул. Писарева, 25, ул. Социалистическая, 12б и ул. Ракитная, 38. В Кировском районе демонтировали НТО по ул. Маршала Рыбалко, 99.

В феврале на ул. Островского, 101а в Перми по решению суда снесли нестационарный торговый объект.

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#Экономика#Пермь#Нто#Снос нто#Борьба с нто
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