Власти Перми продолжают борьбу с НТО

В Индустриальном районе демонтированы объекты по ул. Карпинского, 91г и по ул. Мира, 90, в Свердловском районе — по ул. Куйбышева, 57. В Мотовилихинском районе демонтированы незаконные объекты, расположенные по ул. Тургенева, 23 и на бульваре Гагарина, 85. В Орджоникидзевском районе демонтированы объекты, расположенные по ул. Писарева, 25, ул. Социалистическая, 12б и ул. Ракитная, 38. В Кировском районе демонтировали НТО по ул. Маршала Рыбалко, 99.