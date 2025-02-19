Водружал флаг РФ в Степановке. В Прикамье простятся с погибшим в ноябре на СВО бойцом

Павел Козлов родился 25 июня 1990 года. Он участвовал в боях под Курахово, водрузил флаг РФ на одном из разрушенных жилых домов в селе Степановка. Обстоятельства и место гибели уроженца Прикамья не сообщаются, однако известно, что его не стало 17 ноября прошлого года.