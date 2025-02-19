Водружал флаг РФ в Степановке. В Прикамье простятся с погибшим в ноябре на СВО бойцом

Posted 19 февраля, 03:54
Published 19 февраля, 03:54
Modified 19 февраля, 03:56
Updated 19 февраля, 03:56
В Александровске простятся с 34-летним Павлом Козловым, погибшим на СВО. Мужчины не стало еще в ноябре, сообщает администрация муниципалитета.
Павел Козлов родился 25 июня 1990 года. Он участвовал в боях под Курахово, водрузил флаг РФ на одном из разрушенных жилых домов в селе Степановка. Обстоятельства и место гибели уроженца Прикамья не сообщаются, однако известно, что его не стало 17 ноября прошлого года.
Похороны состоятся 20 февраля 2025 года. Церемония прощания будет проводиться в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00.
Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны.