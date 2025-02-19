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Posted 19 февраля, 03:54

Published 19 февраля, 03:54

Modified 19 февраля, 03:56

Updated 19 февраля, 03:56

В Прикамье простятся с погибшим в ноябре на СВО 34-летним Павлом Козловым

Водружал флаг РФ в Степановке. В Прикамье простятся с погибшим в ноябре на СВО бойцом

19 февраля 2025, 03:54
Фото: Александровск Официально / Vk.

В Прикамье простятся с погибшим в ноябре на СВО 34-летним Павлом Козловым

Сюжет
Военная операция на Украине
Обстоятельства гибели военного неизвестны.

В Александровске простятся с 34-летним Павлом Козловым, погибшим на СВО. Мужчины не стало еще в ноябре, сообщает администрация муниципалитета.

Павел Козлов родился 25 июня 1990 года. Он участвовал в боях под Курахово, водрузил флаг РФ на одном из разрушенных жилых домов в селе Степановка. Обстоятельства и место гибели уроженца Прикамья не сообщаются, однако известно, что его не стало 17 ноября прошлого года.

Похороны состоятся 20 февраля 2025 года. Церемония прощания будет проводиться в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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