Жителя Прикамья за оправдание ИГИЛ* оставили в колонии еще на 2,5 года

Posted 19 февраля, 08:33
Published 19 февраля, 08:33
Modified 19 февраля, 08:43
Updated 19 февраля, 08:43
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил осужденного из Пермского края к 2,5 годам лишения свободы, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю. Мужчина, отбывая срок в колонии, проповедовал ценности запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство»*.
Незаконную деятельность гражданина выявили сотрудники ФСБ совместно с оперативниками службы безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю.
После того, как противоправная деятельность гражданина России, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности, была выявлена, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.
Судя по картотекам судов, мужчина отбывал срок за разбой. Его в 2017 году в Кунгурском районном суде приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима. Свое наказание он отбывал в ИК-12 в Губахе.
*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская террористическая организация. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.