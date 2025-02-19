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Posted 19 февраля, 08:33

Published 19 февраля, 08:33

Modified 19 февраля, 08:43

Updated 19 февраля, 08:43

Жителя Прикамья за оправдание ИГИЛ* оставили в колонии еще на 2,5 года

Жителя Прикамья за оправдание ИГИЛ* оставили в колонии еще на 2,5 года

19 февраля 2025, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.
Осужденный за разбой житель Пермского края отбывал наказание в колонии строгого режима.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил осужденного из Пермского края к 2,5 годам лишения свободы, сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю. Мужчина, отбывая срок в колонии, проповедовал ценности запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство»*.

Незаконную деятельность гражданина выявили сотрудники ФСБ совместно с оперативниками службы безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю.

После того, как противоправная деятельность гражданина России, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности, была выявлена, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Судя по картотекам судов, мужчина отбывал срок за разбой. Его в 2017 году в Кунгурском районном суде приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима. Свое наказание он отбывал в ИК-12 в Губахе.

*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская террористическая организация. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

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#Происшествия#Общество#Суд#Терроризм
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