Бывшему краевому чиновнику не удалось обжаловать увольнение из-за утраты доверия

Posted 20 февраля, 03:09
Published 20 февраля, 03:09
Modified 20 февраля, 03:11
Updated 20 февраля, 03:11
Бывшему директору ГАУ «Краевой центр закупок» Роману Чепкасову не удалось оспорить в Седьмом кассационном суде собственное увольнение в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура Пермского края. Судя по картотеке дела, решение было вынесено 18 февраля, решение пыталось обжаловать минзакупок региона.
Как сообщают в ведомстве, ранее во время проверки выявили факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн рублей с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях. Как ранее стало известно журналисту Properm.ru, все происходило во время пандемии, речь идет в том числе о закупке медицинских изделий.
Не согласившись с фактом увольнения чиновника по собственному желанию, прокурор обратился в суд. Изначально в Ленинском суде в августе прошлого года судья Ольга Будилова отказала надзорному ведомству, сославшись на пропуск сроков исковой давности. Но в Пермском краевом суде решение было отменено. Суд обязал минзакупок региона уволить Чепкасова по коррупционным основаниям.
По результатам рассмотрения представления прокурора судебная коллегия Пермского краевого суда вынесла решение о возложении на региональное Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок обязанности изменить формулировку и основание увольнения руководителя учреждения, указав на утрату доверия.
Седьмой кассационный суд оставил решение апелляционной инстанции без изменения. Фактическое исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.