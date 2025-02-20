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Posted 20 февраля, 03:09

Published 20 февраля, 03:09

Modified 20 февраля, 03:11

Updated 20 февраля, 03:11

Бывшему краевому чиновнику не удалось обжаловать увольнение из-за утраты доверия

Бывшему краевому чиновнику не удалось обжаловать увольнение из-за утраты доверия

20 февраля 2025, 03:09
Сюжет
Возле кормушки
Во время пандемии бывший чиновник заключил более 50 госконтрактов с компаниями родственников и знакомых.

Бывшему директору ГАУ «Краевой центр закупок» Роману Чепкасову не удалось оспорить в Седьмом кассационном суде собственное увольнение в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура Пермского края. Судя по картотеке дела, решение было вынесено 18 февраля, решение пыталось обжаловать минзакупок региона.

Как сообщают в ведомстве, ранее во время проверки выявили факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн рублей с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях. Как ранее стало известно журналисту Properm.ru, все происходило во время пандемии, речь идет в том числе о закупке медицинских изделий.

Не согласившись с фактом увольнения чиновника по собственному желанию, прокурор обратился в суд. Изначально в Ленинском суде в августе прошлого года судья Ольга Будилова отказала надзорному ведомству, сославшись на пропуск сроков исковой давности. Но в Пермском краевом суде решение было отменено. Суд обязал минзакупок региона уволить Чепкасова по коррупционным основаниям.

По результатам рассмотрения представления прокурора судебная коллегия Пермского краевого суда вынесла решение о возложении на региональное Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок обязанности изменить формулировку и основание увольнения руководителя учреждения, указав на утрату доверия.

Седьмой кассационный суд оставил решение апелляционной инстанции без изменения. Фактическое исполнение судебного акта будет проконтролировано надзорным органом.

Бывшего регионального чиновника уволят в связи с утратой доверия
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупционеры#Коррупция
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