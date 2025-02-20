Бывшему краевому чиновнику не удалось обжаловать увольнение из-за утраты доверия

Как сообщают в ведомстве, ранее во время проверки выявили факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн рублей с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях. Как ранее стало известно журналисту Properm.ru, все происходило во время пандемии, речь идет в том числе о закупке медицинских изделий.