«Домклик»: кв. метр в готовом коттедже обходится на 66% дешевле, чем в новостройке

Posted 20 февраля, 13:02
Published 20 февраля, 13:02
Modified 20 февраля, 13:02
Updated 20 февраля, 13:02
Аналитический центр основывается на данных объявлений о продаже готовых домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль 2025 года.
В числе регионов с максимально выраженной разницей цен на готовые дома и квартиры в новостройках называются Архангельская, Нижегородская области, Мордовия и Забайкальский край. Разрыв цен в перечисленных субъектах РФ составил от 71% до 73% в пользу готовых домов.
Порой такая разница в цене — прямое следствие завышенных цен на новостройки. В частности, именно этим обстоятельством объясняется разрыв цен в Забайкальском крае, Нижегородской, Иркутской областях и Башкирии, которые входят в топ-15 субъектов РФ с самыми высокими по стране ценами на квартиры на первичном рынке жилья.
В Москве, где квадратный метр первичной недвижимости стоит 412,6 тысячи рублей, а готового индивидуального дома — 139,5 тысячи рублей, разница в цене составляет 66%. Такая же разница в Татарстане, где цена за квадратный метр квартиры на первичном рынке превышает 206 тысяч рублей, а за квадратный метр готового дома просят 70 тысяч рублей.
Минимальные разрывы в ценах на квартиры на первичном рынке и готовые дома — в Ивановской, Тюменской областях и в Ставропольском крае (44 — 46%). Одна из причин — высокий спрос на собственные дома в перечисленных субъектах РФ.
Это характерно также для Санкт-Петербурга и Ленобласти (при этом Санкт-Петербург находится в тройке регионов с самыми дорогими квартирами в новостройке и готовыми индивидуальными домами).
Из данных «Домклик» следует, что в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. Таким образом, если брать стандартную квартиру в новостройке, то по ее цене сегодня реально приобрести готовый индивидуальный дом, причем довольно просторный — он будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.