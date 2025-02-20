«Домклик»: кв. метр в готовом коттедже обходится на 66% дешевле, чем в новостройке

Из данных «Домклик» следует, что в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. Таким образом, если брать стандартную квартиру в новостройке, то по ее цене сегодня реально приобрести готовый индивидуальный дом, причем довольно просторный — он будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.