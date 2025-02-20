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Posted 20 февраля, 07:25

Published 20 февраля, 07:25

Modified 20 февраля, 07:57

Updated 20 февраля, 07:57

Инспекция труда проверит обстоятельства аварии на трассе «Пермь-Березники»

ДТП на трассе «Пермь-Березники» проверит Роструд

20 февраля 2025, 07:25
Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края.

Инспекция труда проверит обстоятельства аварии на трассе «Пермь-Березники»

Пострадавший в январском ДТП находился в служебной командировке.

Госинспекция труда в Прикамье занялась расследованием обстоятельств автомобильной аварии, произошедшей на трассе «Пермь-Березники» 23 января 2025 года, сообщается в пресс-службе органа. Один из пассажиров трех столкнувшихся машин находился в командировке и ехал на такси в Березники в филиал своей компании.

Ведомство сообщает, что пострадавший является автослесарем нижегородского ООО «Автотехкомплект». В аварии он получил ушиб головного мозга, оскольчатый перелом височной и теменной кости слева, острую эпидуральную гематому, отек головного мозга, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.

В настоящее время работает комиссия по расследованию несчастного случая. Если орган найдет нарушения трудового законодательства, причастные будут привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, 23 января 2025 года на автодороге в Березники водителя легкового автомобиля вынесло на встречную, где он врезался в грузовик. Грузовик также потерял управление и столкнулся с другой «легковушкой».

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#Происшествия#Авария#Роструд#Трудовое законодательство
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