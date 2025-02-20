ДТП на трассе «Пермь-Березники» проверит Роструд

Posted 20 февраля, 07:25
Published 20 февраля, 07:25
Modified 20 февраля, 07:57
Updated 20 февраля, 07:57
Госинспекция труда в Прикамье занялась расследованием обстоятельств автомобильной аварии, произошедшей на трассе «Пермь-Березники» 23 января 2025 года, сообщается в пресс-службе органа. Один из пассажиров трех столкнувшихся машин находился в командировке и ехал на такси в Березники в филиал своей компании.
Ведомство сообщает, что пострадавший является автослесарем нижегородского ООО «Автотехкомплект». В аварии он получил ушиб головного мозга, оскольчатый перелом височной и теменной кости слева, острую эпидуральную гематому, отек головного мозга, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.
В настоящее время работает комиссия по расследованию несчастного случая. Если орган найдет нарушения трудового законодательства, причастные будут привлечены к административной ответственности.
Напоминаем, 23 января 2025 года на автодороге в Березники водителя легкового автомобиля вынесло на встречную, где он врезался в грузовик. Грузовик также потерял управление и столкнулся с другой «легковушкой».