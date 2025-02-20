ДТП на трассе «Пермь-Березники» проверит Роструд

Госинспекция труда в Прикамье занялась расследованием обстоятельств автомобильной аварии, произошедшей на трассе «Пермь-Березники» 23 января 2025 года, сообщается в пресс-службе органа. Один из пассажиров трех столкнувшихся машин находился в командировке и ехал на такси в Березники в филиал своей компании.