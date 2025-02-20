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Posted 20 февраля, 05:17

Published 20 февраля, 05:17

Modified 20 февраля, 05:19

Updated 20 февраля, 05:19

Главную Масленицу Перми отпразднуют на набережной Камы

Главную Масленицу Перми отпразднуют на набережной Камы

20 февраля 2025, 05:17
Фото: музей Хохловка.
Сюжет
Праздник
Масленицу будут отмечать во всех районах города.

Мэрия Перми запланировала праздничные мероприятия на Масленицу, сообщает глава города Эдуард Соснин в соцсетях. В каждом районе состоятся концерты, выставки, мастер-классы. Главный праздник пройдет 2 марта на городской набережной.

С понедельника 24 февраля на улице Сибирской стартует фестиваль «Вокруг да около». Организаторы проведут все его события в исторических особняках: Доходном доме Попова (Дом учителя), концертном зале культурно-спортивного центра ВОС, Доме Смышляева и Доме писателя. Подробное расписание мероприятий можно уточнить на сайте permconcert.ru. Здесь же необходимо зарегистрироваться на фестиваль.

Добавим, также на Масленицу приглашает музей Хохловка. Гостям представят народные традиции, они могут поучаствовать в обрядах, забавах и в ярмарке.

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#Праздник#Масленица#Музей
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