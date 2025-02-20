Главную Масленицу Перми отпразднуют на набережной Камы

С понедельника 24 февраля на улице Сибирской стартует фестиваль «Вокруг да около». Организаторы проведут все его события в исторических особняках: Доходном доме Попова (Дом учителя), концертном зале культурно-спортивного центра ВОС, Доме Смышляева и Доме писателя. Подробное расписание мероприятий можно уточнить на сайте permconcert.ru. Здесь же необходимо зарегистрироваться на фестиваль.