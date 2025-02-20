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Posted 20 февраля, 12:50

Published 20 февраля, 12:50

Modified 20 февраля, 15:12

Updated 20 февраля, 15:12

Капремонт школы №1 в Перми обойдется в 125 млн. рублей

Капремонт школы №1 в Перми обойдется в 125 миллионов рублей

20 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI.

Капремонт школы №1 в Перми обойдется в 125 млн. рублей

Сюжет
Капремонт
На сайте госзакупок появился конкурс на проведение капремонта.

Сегодня, 20 февраля, на официальном сайте ЕИС стартовала подача заявок на выполнение капремонта в МАОУ «СОШ №1». Начальная сумма торгов составила 125 млн рублей.

Заказчик будет принимать заявки до 3 марта 2025 года. В приложенном проекте договора указано, что подрядчик обязуется выполнить работы в срок с 4 апреля по 28 ноября 2025 года.

Неделей ранее сообщалось о конфликте московских и пермских подрядчиков, претендующих на 14-миллионный госзаказ.

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#Капремонт#Пермь#Госзакупки
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