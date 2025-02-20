Капремонт школы №1 в Перми обойдется в 125 миллионов рублей

Posted 20 февраля, 12:50
Published 20 февраля, 12:50
Modified 20 февраля, 15:12
Updated 20 февраля, 15:12
Сегодня, 20 февраля, на официальном сайте ЕИС стартовала подача заявок на выполнение капремонта в МАОУ «СОШ №1». Начальная сумма торгов составила 125 млн рублей.
Заказчик будет принимать заявки до 3 марта 2025 года. В приложенном проекте договора указано, что подрядчик обязуется выполнить работы в срок с 4 апреля по 28 ноября 2025 года.
Неделей ранее сообщалось о конфликте московских и пермских подрядчиков, претендующих на 14-миллионный госзаказ.