Мэрия намерена увеличить количество мест на кладбищах

На кладбище «Заозерское» администрация предлагает подготовить около 8 тыс площадок под эти цели, еще 2 тыс. — в Закамске и Кислотных Дачах, плюс 28 тыс. — на Северном кладбище. Причем, что касается последнего, здесь предусмотрели 250 мест для Почетных граждан Перми. Для этого в текущем году нужно установить санитарно-защитную зону.