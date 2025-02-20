Мэрия намерена увеличить количество мест на кладбищах

Posted 20 февраля, 07:54
Published 20 февраля, 07:54
Modified 20 февраля, 07:56
Updated 20 февраля, 07:56
Городские чиновники предложили расширить места для погребения, пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева.
На кладбище «Заозерское» администрация предлагает подготовить около 8 тыс площадок под эти цели, еще 2 тыс. — в Закамске и Кислотных Дачах, плюс 28 тыс. — на Северном кладбище. Причем, что касается последнего, здесь предусмотрели 250 мест для Почетных граждан Перми. Для этого в текущем году нужно установить санитарно-защитную зону.
Кроме того, дополнительные 56 тыс мест под захоронения хотят подготовить в границах Мотовилихинского лесничества. На предпроектные работы из бюджета города направят 7,5 млн рублей.
Между тем, по сообщению URA.ru, на Южном и Северном некрополях Перми установят колумбарии. Предполагается, что их разместят радом с будущим быстровозводимым крематорием.