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Posted 20 февраля, 07:54

Published 20 февраля, 07:54

Modified 20 февраля, 07:56

Updated 20 февраля, 07:56

Мэрия намерена увеличить количество мест на кладбищах

Мэрия намерена увеличить количество мест на кладбищах

20 февраля 2025, 07:54
Фото: 1MI.
Власти города предлагают расширить количество мест под захоронения.

Городские чиновники предложили расширить места для погребения, пишет «Бизнес-класс» со ссылкой на начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева.

На кладбище «Заозерское» администрация предлагает подготовить около 8 тыс площадок под эти цели, еще 2 тыс. — в Закамске и Кислотных Дачах, плюс 28 тыс. — на Северном кладбище. Причем, что касается последнего, здесь предусмотрели 250 мест для Почетных граждан Перми. Для этого в текущем году нужно установить санитарно-защитную зону.

Кроме того, дополнительные 56 тыс мест под захоронения хотят подготовить в границах Мотовилихинского лесничества. На предпроектные работы из бюджета города направят 7,5 млн рублей.

Между тем, по сообщению URA.ru, на Южном и Северном некрополях Перми установят колумбарии. Предполагается, что их разместят радом с будущим быстровозводимым крематорием.

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#Крематорий#Кладбище#Город
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