Московские инспекторы поставили Пермскому главку ФСИН «удовлетворительно»

Posted 20 февраля, 12:26
Published 20 февраля, 12:26
Modified 20 февраля, 12:28
Updated 20 февраля, 12:28
Сегодня, 20 февраля, завершилась инспекторская федеральная проверка главка ФСИН по Пермскому краю, которая шла на протяжении трех недель. На публичном обсуждении итогов были замдиректора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Розин, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, региональные представители силовых ведомств и чиновники. Как сообщает журналист Properm.ru, ГУФСИН России по Пермскому краю поставили оценку «удовлетворительно».
Комиссию, объехавшую значительную часть размещенных на территории региона колоний, возглавлял главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Николай Кучеров.
Как отметил в своем выступлении главный федеральный инспектор Сергей Половников, сейчас в Прикамье в системе ФСИН действует 32 учреждения, в которых отбывают наказание 8 тыс. осужденных. Пенитенциарную систему региона назвали одной из самых крупных в стране.
В открытой для прессы и гостей части встречи Александр Розин сообщил, что в целом работа прикамского главка оценена положительно. Оценку «удовлетворительно» озвучили уже в закрытой части коллегии, там же прошел разбор выявленных нарушений. Публично Розин отметил, что в регионе за последний год вдвое снижено число преступлений на территории колоний, не допущено побегов осужденных и случаев дестабилизации. По его словам, дополнительного контроля требует внимание к экстремистским течениям, проносу алкоголя и наркотиков на территорию колоний. Больше внимания нужно уделять медицинской помощи арестованным в СИЗО. Кроме этого, и это задача для всей пенитенциарной системы страны, пермякам нужно более качественно решать кадровые вопросы.
Выступавший начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин коротко рассказал собравшимся о том, как работали колонии в прошлом году. По его словам, все производства, действующие в учреждлениях Пермского края перевыполнили план по выпуску продукции. Всего за прошлый год колонии в Пермском крае получили выручку на сумму более 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 150 млн рублей. Примерно такую выручку производства в ИК приносят уже около 10 лет. В колониях производят одежду, обувь, мебель, сувенирные изделия. Мустайкин также поблагодарил за взаимодействие региональные власти — участвующий в мероприятии глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в 2025 году регион передаст ГУ ФСИН 14 автомобилей и оргтехнику.
Ложку дегтя в открытой части совещания подлил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. По его словам, преступность на территории колоний сокращается, но число рецидивов у тех, кто отбывает наказание вне стен колоний, выросло в 2024 году вдвое. И бездействуют на ниве профилактики и выявления преступлений среди тех, кто должен отмечаться в УИС, все — ФСИН, полиция, а часто и сама прокуратура.
Отметим, что в прошлый раз пермскому главку поставили «неуд». После отрицательного заключения инспекции в 2018 году сменился начальник главка ФСИН Григорий Желудов. После него и до назначения в 2022 году нынешнего руководителя региональным пенитенциарным ведомством руководили короткое время Владимир Андреев и Юрий Лымарь.