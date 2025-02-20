Московские инспекторы поставили Пермскому главку ФСИН «удовлетворительно»

В открытой для прессы и гостей части встречи Александр Розин сообщил, что в целом работа прикамского главка оценена положительно. Оценку «удовлетворительно» озвучили уже в закрытой части коллегии, там же прошел разбор выявленных нарушений. Публично Розин отметил, что в регионе за последний год вдвое снижено число преступлений на территории колоний, не допущено побегов осужденных и случаев дестабилизации. По его словам, дополнительного контроля требует внимание к экстремистским течениям, проносу алкоголя и наркотиков на территорию колоний. Больше внимания нужно уделять медицинской помощи арестованным в СИЗО. Кроме этого, и это задача для всей пенитенциарной системы страны, пермякам нужно более качественно решать кадровые вопросы.