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Posted 20 февраля, 12:26

Published 20 февраля, 12:26

Modified 20 февраля, 12:28

Updated 20 февраля, 12:28

Московские инспекторы поставили Пермскому главку ФСИН «удовлетворительно»

Московские инспекторы поставили Пермскому главку ФСИН «удовлетворительно»

20 февраля 2025, 12:26
Фото: properm.ru.
В Прикамье завершилась инспекторская проверка пенитенциарной системы.

Сегодня, 20 февраля, завершилась инспекторская федеральная проверка главка ФСИН по Пермскому краю, которая шла на протяжении трех недель. На публичном обсуждении итогов были замдиректора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Розин, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, региональные представители силовых ведомств и чиновники. Как сообщает журналист Properm.ru, ГУФСИН России по Пермскому краю поставили оценку «удовлетворительно».

Комиссию, объехавшую значительную часть размещенных на территории региона колоний, возглавлял главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Николай Кучеров.

Как отметил в своем выступлении главный федеральный инспектор Сергей Половников, сейчас в Прикамье в системе ФСИН действует 32 учреждения, в которых отбывают наказание 8 тыс. осужденных. Пенитенциарную систему региона назвали одной из самых крупных в стране.

В открытой для прессы и гостей части встречи Александр Розин сообщил, что в целом работа прикамского главка оценена положительно. Оценку «удовлетворительно» озвучили уже в закрытой части коллегии, там же прошел разбор выявленных нарушений. Публично Розин отметил, что в регионе за последний год вдвое снижено число преступлений на территории колоний, не допущено побегов осужденных и случаев дестабилизации. По его словам, дополнительного контроля требует внимание к экстремистским течениям, проносу алкоголя и наркотиков на территорию колоний. Больше внимания нужно уделять медицинской помощи арестованным в СИЗО. Кроме этого, и это задача для всей пенитенциарной системы страны, пермякам нужно более качественно решать кадровые вопросы.

Выступавший начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин коротко рассказал собравшимся о том, как работали колонии в прошлом году. По его словам, все производства, действующие в учреждлениях Пермского края перевыполнили план по выпуску продукции. Всего за прошлый год колонии в Пермском крае получили выручку на сумму более 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 150 млн рублей. Примерно такую выручку производства в ИК приносят уже около 10 лет. В колониях производят одежду, обувь, мебель, сувенирные изделия. Мустайкин также поблагодарил за взаимодействие региональные власти — участвующий в мероприятии глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что в 2025 году регион передаст ГУ ФСИН 14 автомобилей и оргтехнику.

Ложку дегтя в открытой части совещания подлил прокурор Пермского края Павел Бухтояров. По его словам, преступность на территории колоний сокращается, но число рецидивов у тех, кто отбывает наказание вне стен колоний, выросло в 2024 году вдвое. И бездействуют на ниве профилактики и выявления преступлений среди тех, кто должен отмечаться в УИС, все — ФСИН, полиция, а часто и сама прокуратура.

Отметим, что в прошлый раз пермскому главку поставили «неуд». После отрицательного заключения инспекции в 2018 году сменился начальник главка ФСИН Григорий Желудов. После него и до назначения в 2022 году нынешнего руководителя региональным пенитенциарным ведомством руководили короткое время Владимир Андреев и Юрий Лымарь.

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#Общество#Колония#Гуфсин#Тюрьма#Фсин#Исправительная колония
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