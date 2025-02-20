Пермская актриса сыграла в продолжении популярного сериала про любовного афериста

Posted 20 февраля, 13:09
Published 20 февраля, 13:09
Modified 20 февраля, 13:11
Updated 20 февраля, 13:11
Актриса родом из Перми Катерина Шпица сыграла фильме «Казанова-2», сообщает сайт издание кино-театр. Продолжение ретро-сериала о похождениях Игоря Апрельцева выйдет в этом году в эфире Первого канала и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Производством многосерийного фильма занимается компания «Амедиа Продакшн».
Главный герой вновь отправится в путешествие по Советскому Союзу. Действия картины разворачиваются летом 1980 года, страна готовится к Олимпийским играм. По информации Первого канала, съемки проходили в Минералогическом музее, Институте Биохимии, в бывшей гостинице «Советская», парке Горького.
В главной роли Антон Хабаров. Пермячка Катерина Шпица играет его бывшую подельницу. Также в проекте заняты: Светлана Ходченкова, Екатерина Гусева, Анна Банщикова и др.
Добавим, 12 марта в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится творческая встреча с Катериной Шпица. Сообщается в ее соцсетях. В программе-стихи классических и современных поэтов, отрывки из прозы, а также исполнение советских и российских песен.