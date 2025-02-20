Пермская актриса сыграла в продолжении популярного сериала про любовного афериста

Добавим, 12 марта в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится творческая встреча с Катериной Шпица. Сообщается в ее соцсетях. В программе-стихи классических и современных поэтов, отрывки из прозы, а также исполнение советских и российских песен.