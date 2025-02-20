Пермские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на нитки в котлете

В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в ближайшее время департамент проведет проверку качества оказания услуг питания в гимназии № 5, уже запрошены разъяснения у поставщика. В ведомстве также напоминают, что по качеству питания ребенка в школе можно обратиться в департамент образования Перми по номеру телефона или через электронные ресурсы.