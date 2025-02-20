Пермские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на нитки в котлете

Posted 20 февраля, 12:25
Published 20 февраля, 12:25
Modified 20 февраля, 13:55
Updated 20 февраля, 13:55
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале начала публикации о качестве школьного питания.
«Пишут школьники Челябинской области и Перми. Такие письма не редкость, буду раз в неделю публиковать подборку», — пишет Мизулина.
Из Перми главе Лиги написали школьники гимназии №5. Дети сообщают, что после смены поставщика питания в столовой стало отвратительно: «Судя по всему, санитарные нормы не соблюдаются».
В гимназии журналиста Properm.ru попросили перезвонить завтра: «Сегодня мы не готовы ничего комментировать». По номеру телефона, размещенному на сайте гимназии, как телефон ответственного за питание, не отвечают.
По информации, размешенной на сайте гимназии, до мая 2024 года поставщиком горячих обедов в гимназию №5 была ИП Альфия Хакимуллина. Последний акт проверки, размещенный на сайте, датирован январем 2024 года. Информации о том, кто сейчас поставляет питание в школу, на сайте не опубликовано.
В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в ближайшее время департамент проведет проверку качества оказания услуг питания в гимназии № 5, уже запрошены разъяснения у поставщика. В ведомстве также напоминают, что по качеству питания ребенка в школе можно обратиться в департамент образования Перми по номеру телефона или через электронные ресурсы.